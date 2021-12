Hacienda se ‘puso guapa’ con Pemex en 2021: transfirió 284 mil mdp en lo que va del año

Desde 2009, durante la administración de Felipe Calderón, Pemex no ha logrado tener balances financieros positivos, es decir, sus ingresos siempre han sido menores que sus costos. (Bloomberg)

La Secretaría de Hacienda ha canalizado en lo que va del año 284 mil millones de pesos a Pemex en transferencias y apoyos fiscales, monto equivalente a 1.1 por ciento del PIB, estimó Tonatiuh Vázquez, coordinador de Transición Energética y Finanzas Públicas del CIEP.

En entrevista, expresó que aún con todos sus problemas, incluso con todos estos apoyos que se le han dado, la aportación fiscal neta de la petrolera continúa siendo positiva, es decir, siempre ha otorgado más ingresos a la Federación que los que se le han dado. “En este sentido Pemex, representa un activo que sí vale la pena apoyar”, enfatizó.

Explicó que las transferencias directas que ha recibido la empresa por parte del gobierno de enero a la fecha incluyen los pagos dirigidos a la construcción de la nueva refinería, el refinanciamiento de deuda y también contabilizan los 3 mil 500 millones de dólares que recientemente se anunciaron que se le van a transferir este año.

Vázquez expuso que las ayudas no significan que no haya cambios en la empresa; “lo que preocupa es que los apoyos fiscales no estén condicionados a una transformación de cómo está operando”, destacó.

Impacto a las finanzas

De acuerdo con el especialista del CIEP, las transferencias y la reducción de la carga fiscal es muy favorable para Pemex, pero a costa de las finanzas públicas.

Ramsés Gutiérrez, codirector de inversiones en Franklin Templeton México, consideró que el costo-beneficio de gastar dinero en Pemex debe analizarse con cuidado, ya que actualmente se le necesita invertir dos pesos para que te ‘devuelva’ un peso.

“Y este cálculo fue realizado antes del anuncio de la inyección de capital de 3 mil 500 millones de dólares, que representa alrededor del 27 por ciento de lo que ingresado hasta octubre de este año”, dijo.

Resaltó que esta proporción entre lo que se gasta en Pemex como porcentaje de los ingresos petroleros ha ido incrementándose, hasta llegar a un máximo de 185 por ciento en lo que va de 2021.

Indicó que en los últimos 20 años, Pemex llegó a aportar casi el 45 por ciento de los ingresos del país, en gran medida por la explotación de Cantarell, un gran pozo en términos de abundancia y bajo precio de extracción.