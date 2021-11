AMLO va por acuerdo con empresarios para aumentar salario mínimo

De cara a la próxima sesión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el presidente Andrés Manuel López Obrador apeló a que se llegue a un consenso con el sector empresarial para lograr un nuevo aumento al salario mínimo en 2022, durante su participación en la 112 Asamblea Ordinaria General del IMSS que por primera vez se realizó en Palacio Nacional.

“En dos años hemos logrado acuerdos, con trabajadores empresarios, gobierno. El año pasado no se pudo lograr un acuerdo, se logró nada más entre los representantes de los trabajadores porque lógicamente tenían que aprobar y el gobierno, pero no quisieron aceptar los empresarios, no todos, pero no hubo consenso.

“Los respetamos, tenemos que ser respetuosos, así es la democracia...Yo espero que este año si nos pongamos de acuerdo para aumentar el salario mínimo”.





Sin embargo, no detalló el porcentaje que proyecta el gobierno para 2022.

El sector obrero ha perfilado un aumento de 25 por ciento para el próximo año.

El mandatario recordó que en su administración se ha mantenido una política de aumento, dado que México se quedó rezagado en los salarios mínimos a nivel mundial.

A 2021, se tiene un aumento de 50 por ciento, en términos reales, lo que a la vez se traduce en mayores ingresos para el IMSS, dijo.