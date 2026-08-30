Asaltan y disparan al portero Irving Martínez tras el León vs. Atlante: ‘Se echaron a correr por la barda’

Un grupo de hombres con pasamontañas irrumpió en la casa del joven portero mexicano de León, Irving Martínez, quien resultó ileso después de que uno de los delincuentes le disparara.

Los criminales ingresaron a la vivienda del futbolista mexicano de 22 años mientras Martínez se encontraba en la Ciudad de México, donde los Panzas Verdes enfrentaron al Atlante en el Estadio Banorte.

¿Cómo fue el asalto a la casa de Irving Martínez, portero de León?

De acuerdo con un reporte de Periódico AM de Guanajuato, un grupo de hombres armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas ingresó la madrugada del sábado a la casa del portero, ubicada en el fraccionamiento La Valenciana, en los límites entre León y Lagos de Moreno, Jalisco.

El asalto ocurrió alrededor de las 4:00 horas, cuando el portero y su familia regresaban de la capital del país a León tras el empate 1-1 entre los Potros de Hierro y la Fiera. Martínez fue suplente durante los 90 minutos.

Al llegar a la vivienda, la familia se percató de que había movimiento en el interior y observó a varios hombres que corrían hacia el patio trasero para después saltar la barda. Irving siguió al último de ellos, pero en ese momento uno de los delincuentes le disparó sin herirlo. El criminal aprovechó que el portero se protegió para huir.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, solicitadas por la familia para presentar la denuncia, el grupo ingresó aproximadamente media hora antes de que Irving y sus familiares llegaran a la casa.

En las grabaciones se observa a algunos de los hombres sentados en los sillones, mientras otros registran el lugar y sustraen algunas pertenencias. Entre los objetos reportados se encuentran joyas, ropa y otros artículos de valor.

Según el reporte, la familia solicitó auxilio de inmediato y la policía llegó cerca de 30 minutos después. Los elementos de seguridad iniciaron la búsqueda de los responsables, pero no lograron localizarlos.

De acuerdo con Periódico Correo, debido a que el domicilio se encuentra en una zona limítrofe entre Guanajuato y Jalisco, las autoridades determinarán la jurisdicción correspondiente para continuar con las investigaciones.

En entrevista con mediotiempo, Martínez contó que fue el primero en entrar a la casa y que inmediatamente vio a los criminales, por lo que comenzó a correr y a gritar que los estaban asaltando. Según su relato, uno de los hombres se lanzó desde el balcón hacia el jardín, donde quedó acorralado entre Irving y su madre.

“Cuando cae, lo acorralamos mi mamá y yo, pero nos apuntaron y dijimos: ‘No, tranquilos’. Y nos dijeron: ‘No hagan pendejadas’. Entonces, se voltean, y este güey, desesperado, buscando por dónde salir, vuelve a correr, y ahí es cuando yo dije ‘aquí lo agarro’, y es cuando el tipo corre, yo voy atrás de él y me tiran el disparo atrás”, relató Martínez.

Irving reconoció que, con mayor tranquilidad, considera que no fue buena idea perseguir al delincuente.

“Ya me cayó el veinte: sí fue una estupidez haber corrido atrás de él, pero más tranquilo, ya con la cabeza fría. Se echaron a correr por la barda, porque aquí mismo del fraccionamiento tienen un desarrollo que se llama Villas, y tienen muy vulnerable la barda perimetral, entonces, por ahí estos güeyes se echaron a correr y se fueron”, agregó.

También confirmó que ni él ni sus padres resultaron heridos durante el asalto.

AM reportó que se trata de la misma zona donde, en febrero de 2025, fue asaltado y secuestrado durante algunas horas el futbolista uruguayo Nico Fonseca, quien entonces también militaba en León.