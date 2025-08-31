¿Quiénes crearon Hyrox, el ‘HIIT’ de las competencias que mueve 100 mdd al año?

9 de Noviembre de 2024. Alrededor de 50 personas en la línea de salida de Hyrox, Ciudad de México brincaban de entusiasmo, mientras observaban el tic tac constante de una cuenta regresiva que se mostraba en una pantalla.

Una voz retumbante que salía de altavoces metálicos entonaba el grito de ¡Listos! Se trataba de la segunda edición de la competencia Hyrox México, una carrera de 8 kilómetros que alterna diferentes ‘workouts’.

Hyrox llegó a México en 2024, pero en Alemania se instaló siete años antes, de la mano de Christian Toetzke y el tres veces medallista olímpico y campeón mundial Moritz Furste, quienes pensaron en aquellas personas que iban al gimnasio, pero no podían competir en un deporte en concreto.

Los competidores son vigilados por árbitros que supervisan la ejecución correcta de los ejercicios.

Hyrox ‘pone a sudar’ a las carreras del fitness

Desde su creación hasta la fecha, la competencia ha experimentado un crecimiento explosivo en popularidad. En su primera edición en Ciudad de México (2024) se registraron 2 mil 500 atletas. Para este 2025 se prevé la presencia de más 10 mil competidores, según datos de Hyrox México.

Actualmente, Hyrox se realiza en 25 países del mundo. Este año se contemplaron 85 eventos con 650 mil atletas de todo el mundo.

En el podcast The Business of sport show, Moritz Fürste reconoció que Hyrox se convirtió en una competencia de culto de casi 100 millones de dólares en inscripciones.

Aunque no se trata de la primera carrera fitness, su éxito radica en que es una competencia medida con cronómetro.

Moritz ejemplifica que cuando una persona termina un maratón, buscará en su próxima carrera mejorar el tiempo. Por eso, la mayoría de los competidores de Hyrox suele repetir más de un evento.

Ahora mismo, hay más de 300 gimnasios adscritos a Hyrox en México, en los que los atletas podrán entrenar antes de la competencia y obtener una mejor marca.

¿Cuáles son las pruebas de un Hyrox?

Las pruebas en Hyrox siempre siguen un orden. Ocho kilómetros de carrera combinados con ocho ejercicios funcionales. El atleta recorrerá un kilómetro y enseguida completará mil metros de skierg, movimiento que simula el esquí de fondo.

Tras esas dos primeras pruebas, el deportista realizará una carrera de un kilómetro y continuará con 50 metros de sled push, es decir, empujará un trineo cargado con pesas.

El tercero son 50 metros de sled pull, que es el arrastre de un trineo usando una cuerda; 80 metros de burpees; mil metros de rowing (remo); 200 metros de farmers carry, en el que caminan con pesas; 100 metros de sandbag lunges, donde se lleva un saco de arena cargado sobre los hombros; y, finalmente, 100 wall balls, que combina una sentadilla con un lanzamiento de balón medicinal contra una pared.

Cada workout va acompañado de un kilómetro de carrera.

¿En cuánto tiempo se hace Hyrox?

Hyrox se completa en aproximadamente 90 minutos. Los atletas de élite pueden realizarlo en menos de una hora; sin embargo, no hay un límite de tiempo, cualquier persona la puede terminar.

Las pruebas comienzan con la carrera de un kilómetro. En la imagen, una pareja realizando sled pull.

¿Quiénes pueden competir en Hyrox?

Rosy Sánchez Navarrete entrena desde hace más de 10 años competencias de obstáculos, y con tan sólo tres carreras en Hyrox rompió récord a nivel mundial en la categoría individual de 70 a 75 años.

“Esto comprueba que este tipo de carreras no tiene límites, ni es para unas cuantas personas, incluyen a todas sin importar su edad o condición física”, explica Rosy.

Las competencias en Hyrox se planean como una “gran fiesta” del deporte, es por eso que cualquier persona que quiera realizar la carrera puede hacerlo. Las categorías son individual, doble o relevos, en la que participan cuatro personas.

Hyrox cuenta con dos niveles: el pro y open, en los que la única diferencia es el peso que se usa en los ‘workouts’.

Hyrox es una competencia que combina carrera con workouts alternados

¿Cómo puedo mejorar mi marca en Hyrox?

‘Gil’ terminó el Hyrox de Ciudad de México en la modalidad individual open en un tiempo de una hora cuarenta minutos. Tras bajarse del escenario admite: “Estuvo fuerte”.

El hombre, de 30 años, se registró a la competencia porque quiere llevar su nivel más allá de la fuerza. Como él, miles de atletas se prueban y se preparan durante meses para una carrera de pocas horas.

Además de los centros de entrenamiento certificados, hay entrenadores especializados que pueden ayudarte presencial o en línea, como el atleta híbrido Juan Prieto, con el usuario en Instagram @entrenarhyrox que muestra cómo realizar los ‘workouts’ de manera correcta.

El próximo evento de Hyrox se realizará en Acapulco, Guerrero, el 6 y 7 de septiembre, mientras que en la Ciudad de México se realizará del 7 al 9 de noviembre.