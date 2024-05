Expanden emprendedores regios negocio fitness

Al romper paradigmas con la apertura de su primer estudio de pilates en Monterrey, la empresa se destaca por promover un estilo de vida integral.

La comunidad acude a este estudio no solo por su enfoque en el pilates, sino también porque comparten y se sienten afines a su filosofía y estilo de vida. Incluso personas de diversas culturas que llegan por el nearshoring encuentran en este espacio un lugar donde se sienten bienvenidas y comprendidas.

“Estamos seguros que Slowhouse es algo que vale la pena compartir y estamos conscientes de que la experiencia de formar parte del estudio tiene que llegar a más gente”, dijo David Flores, propietario junto con su hermana Sophie de la empresa nacida hace dos años.

Y paso a paso ese objetivo se va dando. En abril de este año los hermanos Flores abrieron su segundo estudio, el cual ubicaron en San Pedro. El primero está en Monterrey en la zona de la Carretera Nacional.

En base al éxito de la primera sucursal en cuanto a la asistencia, capacidad y clases reservadas, decidieron expandirse para aprovechar una oportunidad de mercado. Esto al notar que gente de la zona de San Pedro acudía a las clases en Carretera nacional, cabe destacar que recientemente David recibió un reconocimiento por su trayectoria en emprendimiento por parte el Tecnológico de Monterrey.

Por otro lado, Sophie hizo hincapié en el proceso previo a la apertura del primer estudio, durante el cual llevaron a cabo un estudio de mercado. Este análisis los permitió identificar una notable brecha en el mercado: el ejercicio de pilates estaba mayormente dirigido a mujeres jóvenes, no sólo en México si no a nivel mundial. Ante esta realidad, decidieron crear una marca que no estuviera orientada hacia un género en particular, sino que estuviera abierta a cualquier persona interesada en el pilates o que se sintiera identificada con la filosofía de Slowhouse.

Slowhouse está en la industria del fitness, la cual en Nuevo León ha experimentado un crecimiento significativo y está entre las cinco entidades del país con mayor desarrollo, estimándose crezca al menos 18 por ciento en 2024, de acuerdos a varios reportes publicados.

Desde que se creó la marca se pensó en que ésta pueda ser tropicalizada y se adapte en cualquier parte del mundo, por lo que ahora se encuentran estructurando la empresa para lo que el mercado les demande en el futuro, enfatizó el joven empresario.