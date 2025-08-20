Como en ‘La Corregidora’: Suspenden el Independiente vs. U. de Chile por pelea entre aficionados (videos)

Suspenden partido entre Independiente y U de Chile en Copa Sudamericana por bronca en la tribuna. (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

El partido entre Independiente y el visitante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana de la Conmebol fue suspendido este miércoles al comienzo del segundo tiempo por actos violentos de aficionados en las gradas del estadio argentino. El evento recuerda a la violencia en el Estadio Corregidora de México hace tres años.

Desde el final de la primera etapa, el sector visitante del estadio Libertadores de América en Buenos Aires, situados en la Tribuna Bochini Alta, comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del los ‘Diablos Rojos’.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Luego de varios minutos de inacción policial, la seguridad decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en ella, ingresaron los aficionados del cuadro local y se generó una brutal pelea. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera ordenó detener el partido. En los videos que circulan por redes sociales, se aprecian algunas partes de la brutal bronca.

Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron retenidos por la Policía y están siendo revisados.

En paralelo, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.

Con el marcador igualado 1-1, la Conmebol comunicó en las redes sociales del torneo que el partido se había cancelado.

Tras esto, el expediente pasó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol que tomará la decisión final tras revisar todos los informes enviados por los veedores de la entidad sudamericana.

El 1-1 parcial en el marcador en Avellaneda favorecía al cuadro chileno, que había ganado 1-0 en la ida en Santiago, para avanzar a los cuartos de cuartos de final. Independiente estaba obligado a ganar por un gol para forzar una definición por penales.

Lucas Assadi (minuto 11) puso en ventaja a la visita y Santiago Montiel (minuto 27) marcó el empate en una serie que tenía a los chilenos 2-1 en el global.

Suspenden partido entre Independiente y U de Chile en Copa Sudamericana por bronca en la tribuna. (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Violencia en los estadios de Argentina: Han mantenido al margen a los aficionados visitantes

Normalmente, en los estadios de Argentina no se permiten aficionados visitantes, medida implementada en 2013 para prevenir violencia en las gradas y que aplica en los partidos de la liga local.

Esto, luego de que un aficionado de Lanús fuera asesinado en por una bala de goma disparada a quemarropa por la seguridad. Sin embargo, al ser una competencia internacional organizada Conmebol, se permiten el acceso a hinchas visitantes. También se permite el ingreso de simpatizantes de ambos equipos en juegos de la Copa Argentina con sede neutra.

En julio de este año, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) inició con un ensayo en dos partidos con aficionados de ambos clubes en contienda: Instituto vs. River y Lanús vs. Rosario Central, luego de 12 años de prohibición.

Aunque el proyecto piloto funcionó y los partidos se jugaron en paz, no es una medida que se haya implementado por completo y su llegada en estadios de equipos populares como Boca Juniors o River Plate se postergó al menos hasta 2026, aunque sin garantía de volverse una norma.