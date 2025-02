Daniel Suárez celebra NASCAR Cup Series en México: ‘No vengo de una familia de dinero, he trabajado duro’

El piloto mexicano Daniel Suárez creció en una casa con dos habitaciones y un baño, usaba el transporte público y cuando tenía 18 años conducía un vocho (Beetle 1994); soñaba con llegar a la Escudería Telmex y a NASCAR México. El regiomontano pisó a fondo con sus aspiraciones y ahora está por vivir una carrera histórica en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México: la llegada de NASCAR Cup Series.

“Yo no vengo de una familia de dinero ni de carreras”, relató Suárez en una conferencia de prensa este 26 de febrero, “he tenido que trabajar muy duro para obtener cada una de las cosas que se me han cruzado en mi vida”.

Daniel Suárez (Trackhouse Racing) correrá la primera carrera internacional puntuable de NASCAR Cup Series fuera de Estados Unidos durante el NASCAR Mexico City Weekend, evento deportivo que se celebra en junio.

El fin de semana incluye, además de la categoría principal, las carreras de NASCAR Xfinity Series (segunda división más importante) y NASCAR México Series (local).

Daniel Suárez considera ‘un sueño’ la NASCAR Cup Series en México

“No ha sido un viaje nada fácil”, mencionó el regiomontano, quien recordó sus inicios al volante: “cuando tenía apenas 18 años mi sueño era correr para Escudería Telmex, correr para Jimmy Morales y Carlos Slim, yo no pensaba en algún día llegar a correr internacionalmente. Yo quería llegar a NASCAR México”.

A su parecer, tuvo la fortuna de llegar con “buenas personas” e hizo “muchos sacrificios”. Después de alcanzar NASCAR México, Daniel consideraba que su familia por fin iba a descansar un poco y a estar tranquila en el aspecto financiero, pero aún tenía una “cosquillita” de explorar la pista en Estados Unidos.

“Yo no quería hacerlo. Yo tenía miedo de muchas cosas, de poner a mi familia en una situación delicada, yo no hablaba idioma, no hablaba inglés, sabía que podía tener una carrera muy exitosa en México. De las de 10 personas que yo les preguntaba si debería ir a los Estados Unidos o no, ocho me decían que no”.

Sin embargo, Daniel le hizo caso a esas dos personas que le aconsejaron arriesgarse y vivió del 2011 al 2013 los años más difíciles de su vida, probando suerte en Carolina del Norte, con poco dinero y tratando de aprender inglés.

En 2022, Daniel Suárez se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de NASCAR Cup en Estados Unidos; ahora pelea otro podio en casa, en la máxima división de los stock cars.

“Estar tan solo a meses de poder cumplir un sueño más que es correr enfrente de todos ustedes, de toda la gente que me conoce, de toda la gente que me ha visto eh cometer errores, que me ha visto crecer, que me ha visto desde muy pequeño desde niño... es un sueño”, agregó el piloto.

NASCAR en México 2025: ¿Cuándo y dónde es la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

NASCAR Mexico City Weekend reúne a sus tres categorías el 13, 14 y 15 de junio de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede de la Fórmula E y la Fórmula 1.

Los boletos de NASCAR (abono de tres días) comenzaron su preventa este 26 de febrero y a partir del 27 está disponible la venta general; Se espera una asistencia de 243,000 personas en las tres jornadas. El rango de precios es de 1,000 a 10,500 pesos (sin cargo por servicio).

La NASCAR Cup Series no correrá el mismo trazado que el Gran Premio de México, se trata de un circuito recortado en la curva cuatro: son 3.8 kilómetros de longitud y 15 curvas; su recta principal es de 1.1 kilómetros, la cual permite “velocidades superiores a los 200 km/h” durante las 100 vueltas programadas (387.8 kilómetros), explica un comunicado.

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene varias peculiaridades en NASCAR: es la pista de mayor altitud en el campeonato (2,285 metros sobre el nivel del mar) y “es uno de los seis circuitos no óvalos de la temporada”.

“Actualmente, más de 11 millones de mexicanos están interesados en el automovilismo. Por ello, la llegada del NASCAR Mexico City Weekend, no solo subraya la posición de México como la capital del automovilismo en Latinoamérica”, explicó Federico Alamán, director de Operaciones Comerciales de OCESA, en conferencia.

Transmisión: ¿Dónde ver NASCAR Mexico City Weekend?

Las actividades del NASCAR Mexico City Weekend se transmite en televisión de paga: Fox Sports.

