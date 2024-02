¿Quién es Daniel Suárez, el piloto mexicano concuño de Max Verstappen?

El mundo del automovilismo se encuentra ligado no solo por la velocidad, también por las relaciones personales de algunos corredores. Hay un piloto mexicano que tiene un vínculo cercano al campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, y no, no es ‘Checo’ Pérez.

Se trata de Daniel Suárez, el piloto de automovilismo mexicano que actualmente compite en la Nascar Cup Series con el número 99 y también es pareja de Julia Piquet.

Por su parte, Julia Piquet es hermana de Kelly Piquet, pareja de Max Verstappen, el actual campeón del mundo en la Fórmula 1.

¿Quién es Daniel Suárez, el piloto mexicano de Nascar?

El piloto mexicano de Nascar, Daniel Suárez ganó la carrera Atlanta Motor Speedway el pasado lunes 26 de febrero, después de finalizar con el primer lugar por apenas tres milésimas arriba del estadounidense.

Dani cuenta con una exitosa trayectoria con lo que se ha colocado como uno de los referentes en los últimos años.

Daniel nació en Monterrey Nuevo León, actualmente vive en Huntersville, Carolina del Norte. Ha participado en distintas categorías desde los karts, Serie Nascar Peak de México, Serie Nascar Xfinity.

Después de conseguir el campeonato de la Serie Xfinity en el 2015 y donde se convirtió en el primer piloto mexicana en ganar una carrera de una serie nacional de Nascar, Suárez paso a la Serie Nascar Cup en el 2017.

Daniel Suárez comenzó en México en el 2003, después de que un conocido de la familia lo aventuró a salir a la pista y desde entonces se mantuvo interesado por las carreras.

Julia Piquet Julia Piquet y Daniel Suárez mantienen una relación que lo convierte en familiar político de Verstappen. (Foto: instagram juliapiquet)

La relación de Daniel Suárez y Max Verstappen

El mexicano Dani Suárez y Max celebraron juntos a última Navidad del 2023.

A través de unas fotografías revelaron que ambos pasaron las fechas en la casa de Nelson Piquet en Brasil. Recientemente, el mexicano fue cuestionado sobre como es su relación de Verstappen.

‘Tengo la fortuna de conocer muy bien a Max, porque estamos relacionados como familia; la hermana de Julia, mi prometida, es novia de Max, entonces tenemos muy buena relación, pasamos mucho tiempo juntos y tiene un talento natural increíble’ recalcó Suárez a Fox Sports.