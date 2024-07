España triunfa en Inglaterra, los mexicanos se quedan cerca: Todos los resultados de Wimbledon

Los mexicanos Santiago González y Giuliana Olmos cayeron en la final del dobles mixto de Wimbledon (Reino Unido) ante el polaco Jan Zielinski y la taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6-4 y 6-2.

Olmos y González, en su primera final como pareja, apenas tuvieron opciones ante Zielinski y Hsieh, que jugaron un partido perfecto con el servicio y no permitieron ni una sola pelota de rotura.

Los mexicanos dieron muchas facilidades con su saque y concedieron quince bolas de ‘break’, de las que Zielinski y Hsieh aprovecharon doce.

La pareja polaco-taiwanesa añade un segundo Grand Slam al palmarés de este año, después de ganar en Australia y hacer cuartos de final en Roland Garros.

Santiago González y Giuliana Olmos de México reaccionan tras perder contra Jan Zielinski de Polonia y Hsieh Su-wei de Taiwán durante su partido final de dobles mixtos en los Campeonatos de Wimbledon, Wimbledon, Gran Bretaña, 14 de julio de 2024. (Foto: EFE).

Carlos Alcaraz gana su segundo Wimbledon

En tanto, el tenista español Carlos Alcaraz revalidó este domingo el título de campeón de Wimbledon, aseguró que quiere estar “en la mesa de los más grandes” y que si no sigue trabajando, no servirá de nada haber ganado ya cuatro Grand Slams.

El murciano conquistó este domingo su cuarto Grand Slam y su segundo Wimbledon con solo 21 años, después de derrotar, con claridad, en tres sets, al serbio Novak Djokovic.

“He escuchado todas esas estadísticas, que soy el más joven en conseguir el doblete. Trato de no pensar mucho en ello. Es un gran comienzo de mi carrera, pero tengo que seguir trabajando, seguir construyendo. Para estar en la mesa de los más grandes. No importa si tengo cuatro Grand Slams con 21 años si no sigo trabajando. Mi objetivo es acercarme a los que considero campeones, leyendas de este deporte. Hasta que no me acerque lo máximo posible a ellos...”, dijo el español en rueda de prensa.

Kate Middleton entregó el trofeo de campeón a Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. (Foto: EFE).

“No sé cuál es mi límite y no quiero pensar en ello. Ya veremos si al final de mi carrera tengo 20, 25, 15 o 4 Grand Slams. Quiero seguir disfrutando”, dijo.

“Es bueno para el tenis tener caras nuevas, luchando por los grandes torneos. Me alegra estar ahí con (el italiano) Jannik (Sinner), tenemos una gran relación. Es bueno todo esto para el deporte”, añadió el español sobre el cambio de era en el tenis.

El español desperdició tres puntos de partido con 5-4 en el tercero y no sentenció el encuentro hasta el desempate de ese mismo set.

“Hemos visto tantas veces a Novak remontar... Se te pasa por la cabeza, pero lo que pensé es ‘vale, me ha remontado y vamos 5-5, si todo va bien va a ser un ‘tie break’ en el que puede pasar cualquier cosa’. He intentado estar calmado y fuerte y seguir jugando de la misma forma. Ha sido un pequeño bache, pero hemos acabado ganando el ‘tie break’ y el partido”, apuntó.

Sobre la final de la Eurocopa de fútbol entre España e Inglaterra, Alcaraz dijo que verá la primera parte y la segunda “como pueda”.

“No puedo perdérmelo, es un gran momento para los españoles. Si ellos me han visto, yo tengo que ver su final también”, declaró Alcaraz después de revalidar el título en Wimbledon.

Jan Zielinski (d) de Polonia y Hsieh Su-wei de Taiwán celebran con sus trofeos después de ganar contra Santiago González y Giuliana Olmos de México durante su partido final de dobles mixtos en los Campeonatos de Wimbledon, Wimbledon, Gran Bretaña, 14 de julio de 2024. (Foto: EFE). (TOLGA AKMEN/EFE)

Resultados completos de la edición 2024 del torneo de Wimbledon

Palmarés de la edición 2024 del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que acabó este domingo con la victoria del español Carlos Alcaraz en individuales masculinos:

Individuales masculinos

Carlos Alcaraz (ESP/cabeza de serie N.3) derrotó a Novak Djokovic (SRB/N.2) 6-2, 6-2, 7-6 (7/4)

Individuales femeninos

Barbora Krejcikova (CZE/N.31) a Jasmine Paolini (ITA/N.7) 6-2, 2-6, 6-4

Dobles masculinos

Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR) a Max Purcell/Jordan Thompson (AUS/N.15) 6-7 (7/9), 7-6 (10/8), 7-6 (11/9)

Dobles femeninos

Katerina Siniakova/Taylor Townsend (CZE/USA/N.4) a Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe (CAN/NZL/N.2) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1)

Dobles mixtos

Jan Zielinski/Su-Wei Hsieh (POL/TPE/N.7) a Santiago González/Giuliana Olmos (MEX) 6-4, 6-2

Individuales masculinos junior

Nikolai Budkov (NOR) a Mees Rottgering (NED) 6-3, 6-3

Individuales femeninos júnior

Renata Jamrichova (SVK) a Emerson Jones (AUS) 6-3, 6-4

Dobles masculinos junior

Alexander Razeghi/Max Schoenhaus (USA/GER) a Jan Klimas/Jan Kumstat (CZE) 7-6 (7/1), 6-4

Dobles femeninos junior

Tyra Grant/Iva Jovic (USA) a Mika Stojsavljevic/Mingge Xu (GBR) 7-5, 4-6, 10/8

Individuales masculinos en silla de ruedas

Alfie Hewett (GBR) a Martín De La Puente (ESP) 6-2, 6-3

Individuales femeninos en silla de ruedas

Diede de Groot (NED) a Aniek van Koot (NED) 6-4, 6-4

Dobles masculinos en silla de ruedas

Alfie Hewett/Gordon Reid (GBR) a Takuya Miki/Tokito Oda (JPN) 6-4, 7-6 (7/2)

Dobles masculinos en silla de ruedas

Yui Kamji/Kgothatso Montjane (JPN/RSA) a Diede de Groot/Jiske Griffioen (NED) 6-4, 6-4

Quad simple

Niels Vink (NED) a Sam Schroder (NED) 7-6 (7/4), 6-4

Quad dobles

Sam Schroder/Niels Vink (NED) a Andrew Lapthorne/Guy Sasson (GBR/ISR) 3-6, 7-6 (7/3), 6-3