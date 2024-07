¿De qué se quejaron los técnicos de Argentina y Uruguay en Copa América 2024? ‘Son una bola de mentirosos’

La Copa América llegó a sus últimos juegos y aunque Argentina clasificó a la final y Uruguay consiguió el tercer lugar, sus estrategas se mostraron molestos ante la organización del torneo en Estados Unidos.

Marcelo Bielsa explotó contra los organizadores de la Conmebol y declaró que no tuvieron las condiciones prometidas, a la queja se sumó el estratega campeón del mundo, Lionel Scaloni.

Marcelo Bielsa, director técnico del Barcelona. (Foto: Mexsport) (Adrian Macias/Adrian Macias)

¿De qué se quejó Marcelo Bielsa?

El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, arremetió duramente este viernes contra los servicios de seguridad del estadio de Charlotte por no aplicar los protocolos de protección de los familiares de los futbolistas y aseguró que la organización debería “pedir disculpas” por lo acontecido en la pelea del juego vs. Colombia, en vez de buscar culpables entre los futbolistas charrúas.

“Dijeron que los campos de entrenamiento están perfectos, que los campos están perfectos, y hay evidencia de que son mentiras. Es una plaga de mentirosos”, señaló el argentino.

Durante la rueda de prensa previo al juego del tercer lugar entre Canadá y Uruguay, Bielsa acusó a la Conmebol de contar mentiras sobre el estado de campo de juego y de entrenamiento.

“Las uniones del campo no cierran, los campos de entrenamiento eran un desastre. Y luego los árbitros están acusados por la Federación de que se equivocaron. Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente sobre los campos de juego”, aseguró.

Además, defendió a su jugadores por involucrarse en una pelea campal después del juego de semifinal ante Colombia.

“No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”, dijo.

Lionel Scaloni y Marcelo Bielsa se quejan de la Conmebol. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

¿Lionel Scaloni defendió a Bielsa?

Bielsa no ha sido el único molesto ante la falta de protocolos, seguridad y seguimiento de los partidos de Conmebol. Lionel Scaloni, técnico de la selección Argentina mostraron apoyo a los jugadores de Uruguay y a Marcelo Bielsa.

Ambos consideraron que fue una reacción humana subir a la grada para defender a sus familiares.

“Yo creo que ninguno actuaría de otra manera. Espero que no pase nada, que sea una fiesta. Lo deseo con mi corazón. Estarán todas las familias y no podemos pensar que pueda pasar algo.”, declaró Lionel Scaloni

Además, Scaloni confirmó la queja sobre el estado de las canchas del entrenador de Uruguay, quien reprimió sus quejas después de la primera jornada para no tener consecuencias.