Canadá vs. Uruguay por el tercer lugar de la Copa América: ¿Cómo le fue a cada selección en el torneo?

La Selección de Canadá está muy cerca de hacer historia en el futbol de la Concacaf como el único sobreviviente de la zona en la Copa América, ahora en busca de la medalla del tercer lugar ante Uruguay.

A diferencia de Canadá, el equipo de Marcelo Bielsa buscaba llegar a la final, pero ahora se enfrenta a la ‘Hoja de Maple’ por el tercer lugar de la Conmebol.

Mientras la Copa América vive su penúltimo juego, la Eurocopa 2024 se encuentra en la gran final entre España e Inglaterra.

¿Cómo le fue Uruguay en la Copa América 2024?

Marcelo Bielsa asumió como entrenador de Uruguay en mayo de 2023 y desde entonces ha dirigido un proyecto enfocado en la Copa del Mundo de 2026 y la Copa América, donde llegó hasta las semifinales, pero fue derrotado por Colombia.

Uruguay finalizó la primera fase como líder del Grupo C, donde se enfrentó a Panamá, Estados Unidos y Bolivia, a este último con una goleada de 5-0.

En los cuartos de final empató con Brasil, pues mantuvo el juego sin goles hasta la tanda de penales.

Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Manuel Ugarte convirtieron sus tiros para Uruguay, mientras que Allison detuvo el disparo de José Giménez.

Semifinal Copa América 2024: Colombia vs. Canadá

Todo indicaba que Uruguay era una de las favoritas para llegar a la final, hasta que perdió ante Colombia en las semifinales, aunque jugó con un hombre menos, no pudo anotar el gol del empate, Jefferson Lerma anotó el único gol del juego en un tiro de esquina.

El partido terminó con una pelea campal entre aficionados y jugadores, donde Bielsa reprochó lo sucedido y la falta de protección a sus jugadores.

“No se dan cuenta de que esos jóvenes (los jugadores uruguayos) si no hubieran hecho eso habrían sido condenados por nosotros mismos. ¿Cómo no vas a defender a tu bebé, a tu hermana, a tu mujer? De qué sanción me hablan, lo que hay que decir es cuánto tardarán en pedirles disculpas”, dijo.

En su intervención, Bielsa arremetió contra la Conmebol y acusó de contar mentiras sobre el estado de los campos de juego y de entrenamiento

Los anotadores de los charrúas en esta edición han sido: Maximiliano Araújo, Darwin Núñez, Matías Viña, Facundo Pellistri, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Mathias Olivera.

Resultados de Uruguay en la Copa América:

Uruguay 3 - 1 Panamá

Uruguay 5 - 0 Bolivia

Estados Unidos 0 - 1 Uruguay

Uruguay 0(4) - (2)0 Brasil

Uruguay 0 - 1 Colombia

¿Cómo le fue a Canadá en su primera Copa América 2024?

Canadá hizo su debut en la Copa América y fue el único equipo de la Concacaf que avanzó más allá de la fase de grupos, a pesar de compartir grupo con la actual campeona, Argentina.

En la fase de grupos, Canadá se enfrentó a Chile, Perú y Argentina, logró una victoria y un empate que le permitieron terminar en el segundo lugar de la tabla.

En los cuartos de final, se enfrentó a Venezuela y obtuvo la victoria en una emocionante serie de penales. En las semifinales, volvió a enfrentarse a Argentina y, aunque perdió, ahora compite por una medalla de bronce.

Argentina 2 - 0 Canadá

Perú 0 - 1 Canadá

Canadá 0 - 0 Chile

Venezuela 1(3) - 1 (4) Canadá

Argentina 2 - 0 Canadá

¿Dónde y a qué hora se juega el tercer puesto de la Copa América 2024?

Canadá y Uruguay se enfrentan por segunda vez en la historia, pero ahora en Copa América