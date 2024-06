¡OFICIAL! Kylian Mbappé confirma fichaje con Real Madrid por 5 temporadas: ‘Un sueño hecho realidad’

¡Por fin es madridista! La novela de Kylian Mbappé y el Real Madrid ha llegado a su fin... o más bien acaba de iniciar: el conjunto de España confirmó la llegada del campeón del mundo con Francia.

Este 3 de junio, el conjunto ‘merengue’ confirmó el fichaje hasta 2029 del exjugador del PSG a través de un comunicado en X: “El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas”.

La noticia se dio da después de que Real Madrid ganó su título 15 en la Champions League 2024. El equipo español publicó un video con un recuento de los mejores momentos de Mbappé: “¿Estás mirando atentamente?”

“Un sueño hecho realidad”, dijo Mbappé en un mensaje en la red social X, “Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por verlos, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”

En febrero, Mbappé anunció a Al Khelaifi que no seguiría en el Paris Saint Germain para la próxima temporada:

“El club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar al PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente”, escribió el club en un comunicado.

Después, tuvo un último partido en casa, donde recibió un homenaje informal y también abucheos en el Parque de los Príncipes.

Mbappé se despidió del Paris Saint Germain para la próxima temporada. (Foto: EFE) (EFE)

Después de anunciar su salida del Paris Saint Germain comenzaron los rumores sobre su llegada al conjunto colchonero, a pesar de que el jugador también figuraba como posible fichaje del Liverpool en la Premier League, llegará al Real Madrid como un fichaje bomba y una de las futuras estrellas del equipo.

Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid en el 2022

La historia de Kylian con el Real Madrid comenzó desde el 2017, cuando salió de Mónaco al PSG, pero consideró ser parte del conjunto de París.

Para el 2022, una vez que terminó su tiempo estipulado con el París, todo era elección del francés sobre su permanencia en el Paris Saint Germain o su llegada al Real Madrid.

Después de que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se reunió con Mbappé y lo que parecía un acuerdo apalabrado, terminó en la permanencia del francés con el PSG. Sin embargo, el jugador renovó con el Paris Saint Germain hasta el verano del 2024.

Según The New York Times, la ampliación de Mbappé en 2022 tenía una cláusula de prórroga de 12 meses para la temporada 2024-25, pero era una opción para Mbappé, no para el PSG.

¿Cuánto vale Mbappé?

Hasta ahora, Mbappé, únicamente había militado en equipos franceses, primero en el Mónaco y durante las últimas siete temporadas con el Paris Saint-Germain. Se fue del PSG como agente libre tras rechazar las ofertas de extender su contrato. Es un goleador histórico con 256 tantos.

En 2021, el Madrid vio rechazada una oferta de 180 millones de euros al PSG, el mismo monto que el club de la capital francesa desembolsó para fichar a un Mbappé adolescente años atrás.

Mbappé cuenta con una media goleadora de 9.74. A sus 25 años suena 17 títulos en su carrera, entre ellos una Copa del Mundo en Rusia 2018.

Con información de AP.