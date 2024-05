Abuchean a Mbappé en su último partido en casa con el PSG: Así se despidió del Parque de los Príncipes

Kylian Mbappé anunció su salida del Paris Saint-Germain, durante su último partido recibió vítores y abucheos por parte de la afición en el estadio del club, donde se despidió como autor del gol en la derrota el domingo 3-1 ante Tolosa en la liga francesa.

Kylian Mbappé se despidió este domingo del Parque de los Príncipes, que ha sido su casa deportiva en los últimos siete años, se fue sin un homenaje del club, tras las diferencias que ha tenido con el presidente Nasser al Khelaifi.

El astro firmó su 27mo tanto de la temporada, consolidándose como máximo anotador de la liga, a los ocho minutos tras regatear al arquero rival.

Sin embargo, una sucesión de errores defensivos le pasaron factura al PSG, que sufrió su segunda derrota de la temporada en la Ligue 1 — pero la tercera seguida en todas las competiciones. El PSG perdió dos veces por 1-0 ante Borussia Dortmund en las semifinales de la Liga de Campeones.

Abucheos a Mbappé en su último partido

Cuando se anunciaron las alineaciones, varios sectores de la grada abuchearon cuando se leyó el nombre de Mbappé. Pero los ultras del club — el grupo denominado Paris Ultras Collective — desplegó una bandera para rendirle un homenaje.

Rezó “Enfant de la Banlieu” (El Chico de los Suburbios) en referencia al barrio donde Mbappé creció. También elaboraron un enorme tifo con su imagen, mostrando al capitán de la selección de Francia con su clásica pose de cruzar los brazos. Mbappé se acercó y aplaudió a los hinchas.

Después del silbatazo final, los aficionados entonaron “On est les Champions” (Somos los Campeones) pero no cantaron el nombre de Mbappé.

Kylian Mbappé fue SILBADO en el Parc Des Princes. Si, lo mismo que hicieron con Messi y Neymar🫤pic.twitter.com/AWUZb6kznh — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 12, 2024

Kylian Mbappé celebra tras marcar el gol del Paris Saint-Germain ante Tolosa en la liga francesa, el domingo 12 de mayo de 2024. (Foto: AP /Christophe Ena) (Christophe Ena/AP)

Mbappé se va del PSG sin despedida oficial

Antes de comenzar el partido, los ruidosos aficionados radicales del fondo Auteuil desplegaron un enorme tifo con Mbappé de medio cuerpo rodeado de unos laureles y encendieron bengalas rojas, y el jugador fue a saludarles y agradecerles el gesto.

Pero el club no organizó nada de forma oficial. Muy lejos en las formas queda el festejo que organizó el PSG hace dos años cuando, en vísperas de acabar su anterior contrato y cuando muchos creían que iba a dejar París para ir al Real Madrid, se anunció por sorpresa una renovación por dos temporadas y una opcional.

Fuegos artificiales, abrazos con el presidente Nasser al Khelaifi, camiseta especial con la leyenda ‘Mbappé 2025′, sonrisas y una grada en éxtasis contrastaron con el hermetismo, más bien ninguneo, mostrado este domingo por el club.

Hoy, y muy al final, en la celebración del título de liga, el comentarista oficial agradeció a Mbappé su esfuerzo en estas siete temporadas como máximo goleador histórico del club. “Por última vez: Kyliaaaan...” dijo, y “¡¡Mbappé!!”, respondió el grito de la afición.

Mbappé interrumpe su calentamiento antes del partido contra el Toulouse y se despide de los ultras del PSG, que le rinden tributo.



Esta despedida no estaba prevista por el club. @diarioas @carrusel pic.twitter.com/FE8kEvtAtF — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 12, 2024

Kylian Mbappe del Paris Saint Germain gesticula hacia los aficionados antes del partido de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Toulouse (TFC) en París, Francia, el 12 de mayo de 2024. (Foto: EFE). (MOHAMMED BADRA/EFE)

“Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me han mostrado durante estos siete años”, dijo, consciente de que a veces se le acusa de ser frío. “Pero nunca he querido engañarlos, siempre he tratado de ofrecer resultados”, aseguró.

Y luego se fue a compartir una barbacoa en las afueras del estadio con un millar de seguidores del grupo Colectivo Ultras París, un evento al que acudió con sus padres y su hermano Ethan, también futbolista del PSG.

PSG perdió en casa 3-1 ante Toulouse. (Foto: EFE).

La idiosincrasia especial del PSG, con una propiedad catarí que lleva trece años al frente y no conoce el sentimentalismo en el fútbol, hace que las despedidas de las grandes estrellas hayan sido muy desiguales en los últimos años.

Si Marco Verratti (2023) o Zlatan Ibrahimovic (2016) fueron despedidos con toda la grandeza posible, Messi o Neymar (2023) no tuvieron homenaje oficial e incluso el argentino recibió los silbidos de los aficionados parisinos, que le achacaban poca implicación, en el último encuentro de la pasada temporada.

¿A qué equipo se va Mbappé?

El delantero confirmó públicamente el viernes que se marchará al final de la temporada, algo que había notificado al club a mediados de febrero.

Aunque no ha dicho cuál será su destino, todo apunta a que Mbappé fichará con el Real Madrid, el club español que más veces ha conquistado la Copa de Europa, con 14 consagraciones.

La marcha de Mbappé del Parque de los Príncipes por la puerta de atrás supone el colofón a una temporada llena de desencuentros entre el jugador y Al Khelaifi, que comenzó el pasado verano cuando la estrella del club comunicó que no ejecutaría la temporada opcional de su contrato y se iría el 30 de junio al final de su compromiso.

Kylian Mbapp+e Aficionados del PSG muestran un tifo con una imagen de Kylian Mbappé antes del partido de fútbol de la Ligue 1 francesa entre el París Saint-Germain (PSG) y el Toulouse (TFC) en París, Francia, el 12 de mayo de 2024. (Foto: EFE).

El club le apartó del primer equipo para la pretemporada y solo volvió cuando -según la prensa deportiva francesa- alcanzó un acuerdo verbal por el que compensaría de alguna forma a las arcas del PSG, ya que se marchará gratis, sin traspaso.

En febrero, el club filtró que Mbappé ya le había comunicado formalmente que se iría a final de temporada y entonces dejó caer que organizaría una despedida a su máxima estrella.

El PSG no ha hecho ningún comentario sobre Mbappé en redes sociales desde el vídeo que el jugador publicó el viernes y este domingo sí se despidió de su comentarista oficial, Michel Montana, que se jubila.