‘Estoy cansado, jefe’… pero no tanto: Adrian Newey, genio de Red Bull, adelanta regreso con equipo rival

Adrian Newey tomará unas vacaciones tras dejar Red Bull en 2025, pero este no es su retiro. (Foto: Mexsport / AP).

Adrian Newey, ‘genio de la aerodinámica’ de Red Bull, prevé que regresará a la Fórmula 1 con otro equipo al tomarse unas vacaciones tras su salida de la escudería austriaca en 2025.

Newey dejará su cargo de ingeniero principal en Red Bull en el primer trimestre del año próximo. Quedará en libertad de firmar con otra escudería y podría participar en el desarrollo su monoplaza para 2026, cuando la F1 prevé introducir importantes cambios en las regulaciones.

“He querido trabajar en el automovilismo deportivo y como diseñador desde que tenía ocho o diez años, y he tenido mucha suerte de cumplir esa ambición desde mi primer trabajo, y he estado en el automovilismo desde entonces”, comentó el gurú británico de 65 años en una entrevista con su representante Eddie Jordan.

La entrevista fue difundida el jueves en YouTube. “Me encanta lo que hago”, dijo Newey. “Luego, en algún momento, tendré algunas vacaciones y, como dijo Forrest Gump al final de su larga carrera, ahora me siento un poco cansado, pero en algún momento probablemente volveré a empezar”.

Newey no se emociona con la idea del retiro: “Creo que sucedieron algunas cosas a la vez. Mi papá, que era veterinario, era un gran entusiasta de los autos... Quería jubilarse cuando tenía 60 años. Se jubiló parcialmente a los 62, se mudó con mi madre a Yorkshire, luego trabajó como sustituto hasta los 65 y luego se jubiló por completo. Él es un poco… si soy honesto, es un poco emotivo decirlo, pero se perdió un poco en su retiro”.

El ‘genio de la aerodinámica’ preguntó su secreto a dos de las personas que más respeta, Bernie Ecclestone y Roger Penske: “Han seguido y han seguido, y para su edad son fenomenalmente ágiles, mentalmente ágiles y físicamente ágiles. Ambos dijeron eso de que el cerebro es como un músculo, necesita ejercicio, así que hay que seguir haciéndolo.

¿Cuánto tiempo lleva Newey en Red Bull?

Newey llegó al equipo de ‘Checo’ Pérez en 2006 y ha sido vital para que el equipo consiguiera siete campeonatos de pilotos, incluyendo los tres últimos con Max Verstappen. También acumulan seis títulos de constructores.

El ingeniero agregó: “Si hace 15 años me hubieras preguntado si a los 65 años me plantearía cambiar de equipo e irme a otro sitio a hacer otros cuatro, cinco años o lo que fuera, te habría dicho que estás completamente loco. Me siento un poco cansado en este momento. (Pero) abandonar (Red Bull Racing) fue una decisión muy dura”.

Newey se sorprendió al ver la trascendencia de su renuncia: “El Gran Premio de Miami fue extraño porque yo estaba allí en una función de estrategia, por lo tanto estaba en el muro de boxes. Pero no estuve involucrado en ninguna de las decisiones de ingeniería o reuniones de ingeniería. Así que básicamente me llevaban para la prensa”.

La salida de Newey de Red Bull se produce en el contexto que el equipo lidia con el caso de “conducta inapropiada” de Christian Horner, jefe principal, hacia una empleada.

Red Bull absolvió a Horner y suspendió a la empleada. Pero la empleada apeló los hallazgos de Red Bull y sus representantes supuestamente presentaron un reporte ante la Federación Internacional de Automovilismo.

El padre de Verstappen, Jos, ha sugerido que la salida de Newey se debe a que el equipo está en peligro de una implosión. Pero Newey y Horner viajaron juntos de Inglaterra a Miami.

