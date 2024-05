¿Y la penalización para ‘Checo’? Sainz se queja porque lo sancionaron y a Pérez no en Miami

A días de comenzar el Gran Premio de Emilia-Romagna, hay pilotos que aún no superan lo sucedido en el GP de Miami, como pasó con Carlos Sainz, quien considera que Checo Pérez debió recibir una penalización.

En las declaraciones previas a la carrera de Imola, el español reconoció que no sabe por qué fue penalizado durante el fin de semana pasado, lo que le hizo perder el cuarto lugar ante ‘Checo’ Pérez.

“A veces los pilotos no sabemos por qué nos penalizan. Es difícil entender por qué nos penalizaron el fin de semana pasado”, señaló el piloto español.

Carlos Sainz se quejó de la salida de Pérez en el GP de Miami. (Foto: EFE)

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre ‘Checo’ Pérez?

Carlos Sainz no se quedó callado y aprovechó para cuestionar porque ‘Checo’ Pérez no recibió una sanción por casi chocar con dos monoplazas más.

“Está el ejemplo de Checo. Perdió el control del coche en la salida y casi se lleva por delante a dos pilotos. Tuve que frenar para evitarle, no hubo contacto, pero me costó la carrera y no hubo penalización”, indicó el competidor de Ferrari.

El piloto destacó que perdió el control, por lo que fue penalizado. Sainz recibió una explicación por parte de la FIA sobre la sanción, donde reconocieron que aunque no tenía control total del coche en la maniobra, el impacto sí afectó en el auto de Piastri de McLaren.

“Checo no golpeó a nadie y por eso evitó la sanción, así que entiendo que el resultado es parte de la sanción, algo que no entiendo ni aceptó”, señaló Sainz.

El piloto Lando Norris lidera el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno; 'Checo' finaliza cuarto luego de una sanción a Sainz. (Foto: EFE / Red Bull Content Pool)

¿Qué lugar quedó Checo en el Gran Premio de Miami?

El piloto mexicano ganó una posición después de que los comisarios juzgaran la infracción al piloto de Ferrari, Carlos Sainz con lo que se quedó en el cuarto puesto de la carrera.

‘Checo’ Pérez subió a la cuarta posición en el Gran Premio de Miami, después de que Carlos Sainz perdió por cinco segundos.

El accidente ocurrió en la cuarta 17 de Miami y también arruinó la carrera del piloto de McLaren, Oscar Piastri. Tras esta decisión, ‘Checo’ Pérez llegó a 103 puntos en el campeonato de pilotos, mientras que Carlos Sainz se quedó con 83 unidades y bajo a la quinta posición.