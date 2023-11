Kim Kardashian confiesa su emoción por conocer a Erling Haaland

La modelo y empresaria Kim Kardashian confesó su emoción al conocer al delantero del Manchester City, Erling Haaland.

En una reciente entrevista con GQ Sports la modeló contó cómo fue su encuentro con el futbolista y mencionó que le presumió la historia a su hijo Saint, quien es un gran aficionado del delantero de 23 años.

“Estaba en Italia y veo a Erling Haaland, y me vuelvo loca porque sé que a mi hijo le emocionaría mucho, sabes que es su cosa. Así que me siento como una perdedora haciendo una videollamada en este evento y diciendo ‘¡Saint, nunca adivinarás con quién me encontré!’. Me he convertido en esta persona que es como... ¡Lo siento!”

Kardashian confunde a Messi y Cristiano Ronaldo

A pesar de que la modelo presumió su interés por el futbol y se confesó una “mamá futbolera”, confesó más tarde.

La empresaria también contó el amor de su hijo por el Inter Miami, pero se confundió un poco entre Messi y Ronaldo.

“Mi hijo es todo Cristiano Ronaldo, definitivamente somos fanáticos de Inter Miami. Nos divertimos mucho en PSG. Sí, soy una mamá futbolera”, mencionó.

Erling Haaland anotó un doblete con el Manchester City. (EFE)

Erling Halaand, segundo lugar del Balón de Oro

El delantero noruego fue nominado por primera vez al Balón de Oro 2021, después de marcar un gol por partido con el Borussia Dortmund, más tarde fue preseleccionado en 2022 y su tercera nominación llegó en 2023, donde obtuvo el segundo lugar después de Lionel Messi.

Haaland superó el récord de goles en una sola temporada de la Premier League, donde marcó 36 anotaciones en liga y 52 en todas las competiciones en su primera campaña con el Manchester City.

Previo a la última edición del Balón de Oro, su estratega, Pep Guardiola, confesó que tanto Haaland como Messi eran candidatos fuertes para el premio.

“Haaland debería ganar. Ganamos el triplete porque él anotó 52 goles, pero, por supuesto, Messi, su peor temporada es la mejor para muchos jugadores. Ambos lo merecen”, declaró el técnico.