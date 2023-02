Kim Kardashian compra un collar de la princesa Diana... y con ello su valor histórico

Durante la venta anual de la colección Royal and Noble de Sotheby’s en enero, la estrella de televisión estadounidense Kim Kardashian compró el collar conocido como la cruz de Attallah, de diamantes y amatista, usado anteriormente por Diana, princesa de Gales.

El colgante, que pesa 5.25 quilates, se vendió por 197 mil 453 dólares (160 mil libras), casi el doble de la estimación previa a la subasta.

El colgante con incrustaciones de diamantes y zafiros fue diseñado originalmente en la década de 1920 por el joyero de la corte, Garrard, y más tarde se convirtió en parte de la colección de Naim Attallah, un empresario y escritor palestino-británico. Attallah era el ex director ejecutivo de marcas en Asprey y Garrard y amigo de Diana.

La cruz de Attallah fue usada por la princesa Diana, y ahora es de Kim Kardashian. (Sotheby's)

El legado del collar y su asociación con Diana, han asegurado su lugar en la rica historia de la moda. Que se haya convertido en parte de la colección de Kim Kardashian es un recordatorio del poder de la celebridad para impulsar el valor económico.

Cómo una asociación con la celebridad más transitoria de la era de las redes sociales afectará la longevidad de los recuerdos de la moda es menos seguro.

Ser una celebridad ‘sí vende’

La cruz de Attallah es una adición a la creciente colección de recuerdos de Kim Kardashian, artículos representativos de la historia diversa de la moda y la cultura popular.

Kardashian compró previamente una chaqueta usada por Michael Jackson para su hija North y uno de los dos únicos vestidos de ostras de Alexander McQueen que existen, que modificó para usarlo en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2020. La prenda fue descrita por Andrew Bolton, curador del Museo Metropolitano de Arte, como “posiblemente el vestido más importante del siglo 21″.

Kardashian también usó el famoso vestido que Marilyn Monroe usó en el cumpleaños de JFK para la Gala del Met en 2022. La medida causó controversia tanto por la dramática pérdida de peso a la que se sometió para encajar en el vestido como por el supuesto daño posterior a la prenda.

La representación de los medios de comunicación ha alimentado la fascinación de la sociedad por las celebridades. Cuando una persona famosa muere, esto puede intensificarse, lo que puede explicar el impulso de Kardashian para poseer estos artículos icónicos.

El comercio de artículos de moda propiedad de celebridades no se limita a piezas extraordinarias como la cruz de Attallah. En 2013, un clavo postizo usado por Lady Gaga se vendió por US $ 12,000.

Más recientemente, en 2022, un par de sandalias Birkenstock maltratadas que había usado Steve Jobs cuando comenzó Apple se vendieron a un postor anónimo por US $ 218,750.

La asociación con celebridades específicas ha dotado a estos objetos de un valor que es tanto económico como cultural. Kardashian no solo ha comprado el collar físico de Diana, sino que ha comprado su emotiva historia.

¿Por qué importan los objetos de moda?

Los académicos que trabajan en la disciplina de la cultura material (que proviene del campo de la antropología) centran su investigación en la comprensión de la sociedad a través de las relaciones de las personas con los objetos.

Esto incluye examinar qué hace que las personas compren las cosas que hacen y cómo esos objetos dan sentido a sus vidas.

Reconocer que los objetos de moda tienen significados más profundos tanto individual como culturalmente explica por qué los objetos propiedad de celebridades adquieren un valor personal, cultural y económico combinado.

¿Por qué Kim Kardashian compra recuerdos de celebridades?

Kardashian es una celebridad de la era de las redes sociales. Su adopción de tendencias y el respaldo de las marcas de moda rápida la hacen identificable con las masas. Y también ha compartido sus valores, representados a través de las causas que son importantes para ella, incluida la reforma de la justicia penal, la seguridad de las armas y las causas del cáncer, tanto en sus páginas de redes sociales como en el programa de televisión, Keeping Up With the Kardashians.

Las redes sociales han cambiado el culto a la celebridad a como la conocimos en la era predigital hacia la persona consumible donde los límites entre lo privado y lo público están en constante tensión. La sobreexposición de Kardashian sugiere que su vida puede haberse vuelto demasiado accesible, comprometiendo su valor cultural a largo plazo.

Las joyas usadas por Diana rara vez salen a la venta. Para Kardashian poseer algo tan único y exclusivo, con su historia significativa, puede representar un esfuerzo por alejar su posicionamiento de la superficialidad de la era de Instagram.

Kardashian ha invertido en un objeto que tiene una historia cultural, usado por una mujer icónica, y al hacerlo se ha convertido en parte de esa historia. La compra de recuerdos raros de celebridades integra a Kardashian en un ámbito diferente de la cultura, que es exclusivo en lugar de accesible.

El colgante de Diana se ha convertido en una parte integral de la historia de la moda, no solo por su diseño, sino por las celebridades que lo han poseído.

*Para leer la nota en el sitio original, da clic aquí

*Por Naomi Braithwaite, profesora en Marketing de Moda y Branding de la Universidad de Nottingham Trent.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.