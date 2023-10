Adam Johnson muere a los 29 años por herida en la garganta tras un partido de hockey

El jugador de hockey Adam Johnson murió a sus 29 años. (Foto: The Nottingham Panthers)

Adam Johnson, quien era delantero del equipo de hockey The Nottingham Panthers, murió a los 29 años luego de que sufrió un corte en el cuello con el patín de un jugador durante una contienda contra el equipo de Sheffield Steelers.

La noche de este 29 de octubre, se llevó a cabo un partido de la Challengue Cup entre The Nottingham Panthers y Sheffield Steelers, en el que participó Adam Johnson; sin embargo, durante el evento el jugador chocó contra el patín de Matt Petgrave, el accidente le ocasionó un corte en el cuello.

Los compañeros del jugador lastimado formaron un círculo inmediatamente a su alrededor para que se levantaran las protecciones en el recinto y pudieran trasladarlo al hospital general del Norte de Sheffield en Reino Unido.

A pesar de ello, el jugador Adam Johnson no logró sobrevivir sus lesiones y murió a los 29 años.

¿Quién era Adam Johnson?

Adam Johnson era un jugador de hockey profesional que nació en 1994 en la ciudad de Hibbing, Minnesota en Estados Unidos.

De acuerdo con The Daily Mail, Adam Johnson se interesó por el hockey desde muy joven y jugó desde la preparatoria representando al equipo de Indiana Ice in Sioux City Musketeers. Durante su tiempo en la universidad, también practicó el deporte.

Sin embargo, no fue hasta 2017 que consiguió incursionar de manera profesional dentro del deporte con un contrato de dos años con los Pittsburgh Penguins. Tres años después, tomó la decisión de continuar su carrera con el hockey en Canadá.

En 2023, The Nottingham Panthers anunció la llegada de Adam Johnson a sus filas para la actual temporada. Ante la noticia del fallecimiento del jugador, el equipo de hockey se pronunció al respecto y lamento el hecho.

“Los Nottingham Panthers están realmente devastados al anunciar que Adam Johnson ha fallecido trágicamente tras un extraño accidente en el partido de anoche en Sheffield... (enviamos) pensamientos y condolencias a la familia de Adam, a su pareja y a todos sus amigos en estos momentos tan difíciles”.

Comunicado por la muerte de Adam Johnson. (Foto: Facebook / @The Nottingham Panthers)

¿Qué dijo Matt Grave del incidente de Adam Johnson?

Tras el accidente que cobró la vida de Adam Johnson, de acuerdo con The Daily Mail, el jugador Matt Petgrave ha estado recibiendo mensajes de odio por medio de algunas redes sociales.

En marco de los mensajes de odio, Matt Petgrave se pronunció por medio de su cuenta de Instagram para decir lo siguiente: “Lo que pasó fue un accidente, por favor respeten mi privacidad”.

Mensaje de Matt Petgrave en redes sociales. (Foto: Instagram / @mattpetgrave29)

La BBC señala que las autoridades continúan investigando lo que sucedió, pero de acuerdo con una de las asistentes al juego todo parecería indicar que fue un accidente.

“Lo que pasó fue horrible y no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Es como un mal sueño del que no puedo despertar. Fue un accidente extraño, totalmente trágico, y nadie tuvo la culpa”, aseguró en conversación con The Daily Mail una aficionada del hocky llamada Hazel Woods.

Con información de EFE