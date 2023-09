Muere Nic Kerdiles, exjugador de hockey sobre hielo, en un accidente de moto a los 29 años

Nic Kerdiles, exjugador de Anaheim Ducks y Winnipeg Jets de hockey sobre hielo de la NHL, murió a los 29 años por sus heridas luego de ser trasladado a un hospital tras protagonizar un accidente la madrugada de este 23 de septiembre con su motocicleta en Nashville, Estados Unidos.

Las redes sociales de los Ducks confirmaron la noticia con un mensaje de despedida. “Se convirtió en el primer jugador del condado de Orange en jugar para los Ducks en 2017. Nuestros pensamientos y nuestro más sentido pésame están con su familia y seres queridos”, escribieron.

De acuerdo con medios locales como Deadline, la policía recibió una llamada a las 03:30 am. Los primeros reportes indican que aparentemente se pasó una señal de auto y se golpeó con el lado de otro conductor.

El equipo Anaheim Ducks mandó sus condolencias tras la muerte de Nic Kerdiles. (Foto: X @AnaheimDucks)

Esta fue la trayectoria de Nic Kerdiles

Kerdiles inició su carrera en el deporte cuando era niño al participar en el Torneo Internacional de Hockey Pee-Wee de Quebec. Según USA Hockey, ayudó al equipo de Estados Unidos a ganar dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Sub-18 de la IIHF, además de jugar 2 temporadas en la Universidad de Wisconsin.

Fue seleccionado en el Draft de la NHL de 2012 con los Ducks y debutó en 2017. También tuvo su paso con los San Diego Gulls de la AHL, liga en la que Nic anotó 47 goles y tuvo un total de 60 asistencias para 107 puntos. Posteriormente, fue traspasado a Winnipeg Jets en 2018, mismo año que se retiró tras 7 apariciones en la temporada regular y playoffs.

Estuvo comprometido con la estrella de televisión estadounidense Savannah Crisley entre 2018 y 2020 (quien formó parte de las series Knows Best y Growing Up Chrisley, que según Daily Mail fueron canceladas cuando Todd y Julie Chrisley fueron sentenciados a prisión por evasión de impuestos y fraude bancario).