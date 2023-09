Mathieu Kassovitz, protagonista de ‘Amélie’, está en estado grave tras accidente en moto

El actor y director francés Mathieu Kassovitz tuvo que ser llevado este domingo a un hospital en estado de gravedad después de sufrir un accidente de moto en el circuito de Linas-Montlhéri, en el departamento de Essone de la región de París, informó la Prefectura (delegación del Gobierno).

El canal de televisión BFMTV puntualizó que la vida del cineasta, que tiene 56 años y estaba haciendo un curso de perfeccionamiento de conducción de moto, no corre peligro. Fue trasladado al hospital de Kremlin-Bicêtre, al sur de París.

La Fiscalía de Evry abrió una investigación para aclarar las circunstancias del accidente que sufrió el actor.

Mathieu Kassovitz es reconocido por su personaje en Amélie. (Foto: Amélie)

¿Quién es Mathieu Kassovitz?

El cineasta Mathieu Kassovitz nació en 1967 en la ciudad de París, en Francia, y desde una edad muy temprana fue expuesto al séptimo arte por el trabajo de su padre, el director Peter Kassovitz.

Kassovitz inició su carrera profesional en 1983 como asistente de producción en varios comerciales, películas, videos musicales, entre otros. No fue hasta la década de los 90 que debutó como director de su propio cortometraje llamado Fierrot le pou.

A la par de sus inicios como director, Mathieu comenzó sus labores como actor en películas como See How The Fall (1993), A Self Made Hero (1994), entre otras.

Su rol más reconocido es dentro de la cinta Amélie (2001) en la que interpretó al personaje de Nino Quincampoix y compartió créditos con la actriz Audrey Tautou.

Aparte de actor, Mathieu Kassovitz también es director. (Foto: Amélie)

El primer filme de Mathieu Kassovitz, oficialmente como director, lleva el nombre de Café con Leche (1993) y consiguió ser nominada a ‘Mejor Película’ por parte de la ceremonia de los Premios César. También es conocido por La Haine que dirigió en 1995 y se convirtió en una película de culto en Francia.

Gracias a una cinta que dirigió llamada El Odio (1996), Mathieu ha conseguido algunos premios César, premios del Festival de Locarno y hasta un reconocimiento por parte de los Premios del Cine Europeo.

El trabajo más reciente de Kassovitz es como uno de los protagonistas de Vissions, del director Yann Gozlan, que se estrena el próximo 6 de septiembre en Francia. Fuera de eso se desconoce si este trabajando en algún otro proyecto.