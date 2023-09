¿Quién se quedará ‘Winterfell’? Sophie Turner y Joe Jonas: Así comenzó su historia de amor

¿Se dividirá la casa Stark como en Game of Thrones? Este 3 de septiembre, se reportó la separación del cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner, que podría resultar en su divorcio tras cuatro años de matrimonio.

De acuerdo con el medio TMZ, fuentes cercanas a las celebridades aseguraron que, dese hace seis meses, la pareja ha tenido “problemas serios” y que Joe Jonas ha contactado al menos dos abogados de divorcio en el área de Los Ángeles para tratar su situación con Sophie Turner.

Hasta el momento, ninguno de los famosos se ha pronunciado al respecto sobre su supuesta separación. Incluso el pasado 14 de agosto Sophie Turner publicó una fotografía con Joe Jonas en la que aparecen en la salida de un concierto.

Joe Jonas y Sophie Turner saliendo de un evento musical. (Foto: Instagram / @sophiet)

¿Cómo se conocieron Joe Jonas y Sophie Turner?

Ambos artistas son reconocidos dentro de la industria del entretenimiento por sus labores como actores.

Los actores se conocieron en 2016 por medio de las redes sociales, aunque sus conocidos trataron por un tiempo de presentarlos, Joe Jonas le envió un mensaje por Instagram a Sophie Turner para que hablaran en persona.

Joe Jonas y Sophie Turner se conocieron por medio de Instagram. (Foto: Instagram / @sophiet)

“Teníamos muchos amigos en común y llevaban mucho tiempo intentando presentarnos. Nos seguíamos en Instagram y él me mandó un mensaje un día, de la nada”, comentó Turner al medio People.

Se conocieron oficialmente en persona en octubre de 2016 dentro de un bar en Reino Unido. Al poco tiempo después de aquel encuentro comenzaron a salir a fiestas y a conciertos como el de Kings of Leon en noviembre de ese año.

A principios de diciembre de 2016, una fuente cercana a las celebridades confirmó el noviazgo a People comentando lo siguiente: “están saliendo en exclusivos. Él estaba jugando, pero le gusta de verdad y está dispuesto a sentar la cabeza por ella”.

Joe Jonas y Sophie Turner se casaron en 2019. (Foto: Instagram / @sophiet)

Un año después, Joe Jonas y Sophie Turner publicaron una imagen en su Instagram en la que revelaron que se habían comprometido.

“Es encantador estar prometida. No es que haya conseguido nada, pero he encontrado a mi persona, como cuando encuentro una casa que me encanta y en la que quiero quedarme para siempre” se sinceró Turner en conversación con People.

Hasta 2018, dos años después de formalizar su relación y uno de comprometerse, Joe Jonas y Sophie Turner debutaron como pareja en la alfombra roja de la Semana de la Moda en París.

¿Cuándo se casaron Joe Jonas y Sophie Turner?

Según US Weekly, a principios de mayo de 2019 la pareja tomó la decisión de hacer un viaje a Las Vegas en Estados Unidos, para hacer su matrimonio oficial.

“Teníamos que casarnos legalmente en Estados Unidos, así que pensamos que sería muy divertido reunir a todos nuestros amigos, invitarlos y celebrar una boda improvisada”, explicó en una ocasión Joe Jonas a la revista GQ.

Aparte de ese evento, los famosos volvieron a casar en junio de ese mismo año con una fiesta en Sarrians, Francia, dentro de Le Château de Tourreau. Fue un evento privado al que asistieron pocas celebridades como los Jonas Brothers y la actriz Maisie Williams, que también aparece en Game of Thrones.

Sophie Turner y Joe Jonas tuvieron dos bodas. (Foto: Instagram / @sophiet)

Un año después, Sophie Turner y Joe Jonas le dieron la bienvenida a su primogénita llamada Wila y dos años después a su segunda hija, cuyo nombre no han revelado.

En la actualidad, Joe Jonas continúa con sus labores en la industria musical, ya que tiene diferentes conciertos planeados con los Jonas Brothers. En el caso de Sophie Turner, se desconoce si se encuentre trabajando en algún proyecto.