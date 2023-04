Morgan Barron, jugador de hockey, regresa a partido tras más de 75 puntadas en el rostro

El jugador de hockey Morgan Barron disputó su primer partido de playoffs de la NHL cuando su equipo, los Winnipeg Jets, derrotaron por un marcador 5-1 a los Vegas Golden Knights en el T-Mobile Arena, por lo que no dudó en volver al campo de juego luego de recibir más de 75 puntadas en una herida en el rostro cercana al ojo.

Todo ocurrió cuando en el primer tiempo de la primera ronda en la Conferencia Oeste, el alero de 24 años disputó la pelota contra otros jugadores cerca de la portería a solo 9 minutos de haber iniciado, por lo que chocó contra uno de los patines del portero rival, Laurent Brossoit, lo cual le cortó la cara.

Poco después salió para ser curado en el vestidor, pero para sorpresa de los asistentes regresó con un vendaje en la cabeza en el segundo periodo de este martes por la noche. Aunque comenzó su carrera con los Rangers, fue intercambiado en marzo de 2022.

Las palabras de Morgan Barron tras sus puntadas

Al término Barron aseguró que su lesión no era tan grave como parecía y agradeció al personal médico que lo atendió. “Estaba tratando de averiguar si el disco entró porque estaba bastante cerca. Vi venir el patín. Fue una jugada desafortunada. Lo primero que pensé fue que podía ver con el ojo (derecho), era lo principal”, dijo vía The New York Post.

El entrenador Rick Bowness argumentó que su presencia los ayudó a regresar a la batalla porque les dio un impulso a todos. “Me estaba mirando: ‘Estoy listo’. Le dije: ‘¿Necesitas un pequeño patín o algo así?’ Y él dice: ‘No, estoy listo para ir’. Y, por supuesto, salió directamente y chocó con alguien”, reveló al Daily Mail.

Su compañero Adam Lowry lo comparó con ser atacado por un tiburón. “Es algo aterrador. Todos estamos tan preocupados de que el disco cruce la línea, y de repente vemos un rastro de sangre desde el pliegue hasta el banco”.