¿Tonny Sanabria le escupió a Lionel Messi? Esto fue lo que pasó

El partido entre Argentina y Paraguay el pasado 12 de octubre dejó una imagen que rápidamente se viralizó el redes sociales: el escupitajo que Antonio Sanabria, jugador paraguayo, le habría lanzado al capitán argentino.

Algunos de los videos que ya circulan en sitios como Facebook, X (antes Twitter) o TikTok, muestran una aparente discusión entre ambos futbolistas alrededor del minuto 85 del juego, mismo que ganaron los argentinos por la mínima diferencia (1-0).

Después de intercambiar palabras, Messi se volteó, dándole la espalda a Sanabria, quien segundos después se observa cómo lanza un escupitajo que, al parecer, no alcanza al astro argentino.

El debate en redes sociales no se hizo esperar, pues miles de seguidores de la ‘Pulga’ condenaron la acción de Tonny Sanabria e incluso aseguraron que eso era motivo de expulsión, según el reglamento del fútbol de la International Board.

الاسطورة ولاعب الباراغواي pic.twitter.com/GiYy7FEYSY — Messi World (@M10GOAT) October 13, 2023

Messi habla sobre el supuesto escupitajo de Tonny Sanabria

La transmisión en vivo se viralizó rápidamente, por lo que medios que se encontraban cubriendo el encuentro se acercaron a ‘Lio’ después del partido para preguntarle por lo ocurrido.

Messi aseguró que él no se dio cuenta de la acción del albirojo hasta que algunos de sus compañeros le comentaron en vestidores. Sin embargo, prefirió no darle importancia, pues aseguró que ni siquiera lo conocía como para emitir un juicio.

“La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi, me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y es mejor dejarlo ahí”, señaló el jugador del Inter Miami, quien prefirió no hablar más del tema.

Messi en el partido de Argentina contra Uruguay el pasado 12 de octubre. (EFE)

Toni Sanabria aclara que escupitajo no fue para Messi

Después de aquel partido, Sanabria también fue abordado para que diera su versión de los hechos. En una breve entrevista con TyC Sports, el futbolista que actualmente milita en el Torino FC de Italia admitió que sí escupió, aunque aseguró que no fue hacia Messi.

“Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente”, dijo el joven de 26 años. Incluso, hay videos en la red avalando su versión.

Al final Sanabria nunca llegó a escupir a Messi y desde esta toma se nota que no paso absolutamente nada

Increíble lo que quisieron instalar los periodistas y los medios

pic.twitter.com/IGvBYs43y9 — 9/12 🏆🐔 (@lauti_rioss) October 13, 2023

Posteriormente, recurrió a su cuenta de Instagram, donde cuenta con 94.5 mil seguidores, para reiterar que su acción no fue dirigida al 10 argentino. Incluso, aseguró que ha recibido diversas amenazas tras este hecho.

“Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó. No haría nuca nada parecido hacia algún compañero ni a ninguna persona, por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, escribió el paraguayo.