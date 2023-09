Final US Open Cup: Dónde y cuando ver a Messi contra Herrera en el Inter Miami-Dynamo Houston

Inter Miami vs. Houston Dynamo Messi y Herrera se enfrentan por la US Open Cup. (AP / Instagram @houstondynamo)

El Inter Miami enfrenta su segunda final en la ‘era Lionel Messi’ y de su historia -luego de ganar la Leagues Cup- en la Lamar Hunt US Open Cup ante el Dynamo Houston del mexicano Héctor Herrera.

Después de que Messi abandonó el partido del Inter Miami ante Toronto y encendió las alarmas por una posible lesión, el argentino y su compañero Jordi Alba no fueron convocados este domingo ante Orlando City en la MLS y fueron guardados para la final de media semana.

Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Inter Miami, destacó que Messi pidió su cambio debido a la “cicatriz de una lesión vieja” y sabe cuándo debe detenerse y cómo dosificar sus esfuerzos físicos.

“Me parece que su experiencia hace que tenga la capacidad, incluso dentro de un partido y con las pulsaciones altas, para saber cuándo parar, cuándo decir ‘basta’, cuándo tomar recaudos”, explicó a los medios el técnico. “A mí me parece muy prudente que a estas alturas de su carrera él lo ejercite más que nunca”.

Después del juego de copa ante Houston, al Inter Miami le quedarán seis partidos en la temporada regular de la liga. Es decimotercero en la Conferencia Este con 31 puntos, a cinco del último lugar para los playoffs de la MLS.

El director técnico no confirmó si el astro argentino y Jordi Alba (fatiga muscular) estarán disponibles para la final de la Open Cup ante Houston Dynamo. Los exámenes médicos no revelaron lesiones, pero “día a día lo iremos evaluando”, concretó.

“La cicatriz molesta, no sé si duele. La verdad es que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación”, dijo Martino en conferencia de prensa. “Pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan, a lo mejor incluso mentalmente, estar liberado para jugar un partido”, argumentó.

El argentino y su club avanzaron a la final de la US Open Cup -torneo similar a la Copa del Rey o la FA Cup- tras vencer en tanda de penales al FC Cincinnati. Mientras que Houston Dynamo derrotó 3-1 a Real Salt Lake en semifinales.

Inter Miami vs. Houston Dynamo: Fecha y hora

La final de la Lamar Hunt US Open Cup entre Inter Miami vs. Houston Dynamo será este miércoles 27 de septiembre a las 18:30 horas (tiempo de México) en el DRV PNK Stadium de Florida.

La transmisión de la final de la US Open Cup sólo está disponible en Estados Unidos, Reino Unido y algunos países de Latinoamérica.

Fecha: Miércoles 27 de septiembre

Miércoles 27 de septiembre Hora: 6:30 pm

6:30 pm Sede: DRV PNK Stadium de Miami, Florida

DRV PNK Stadium de Miami, Florida Transmisión: Telemundo, Peacock, Claro Sports (Latinoamérica) / Estados Unidos (CBS Sports Golazo Network y Paramount+) / Argentina (TyC Sports).