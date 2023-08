‘Rubiales, tenías que haberte ido el viernes’: España cree afectada su candidatura al Mundial 2030

Si Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes del Gobierno español, tuviera enfrente a Luis Rubiales, le diría: “Tenías que haberte ido el viernes”.

En conferencia de prensa este lunes, a Francos le preguntaron qué le diría a Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), quien se negó a renunciar el viernes pasado, luego de que besó en la boca sin consentimiento a la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración del triunfo de las campeonas españolas en el Mundial de Futbol Femenino.

La FIFA suspendió provisionalmente a Rubiales el sábado durante 90 días, después que se negó a dimitir. El Tribunal Administrativo del Deporte está convocado y, tras su decisión, el Consejo Superior de Deportes también podrá apartar provisionalmente a Luis Rubiales

“El futbol español no es lo que hemos visto estos días”, comentó Víctor Francos, “ni me gustó la asamblea ni me gustaron los aplausos al discurso de Rubiales por parte de los dos seleccionadores nacionales, Jorge Vilda y Luis de la Fuente”.

Tras la negativa de Lusi Rubiales a la renuncia de la RFEF, este sábado el directivo fue suspendido por la FIFA. (Foto: AP)

Caso Rubiales podría afectar candidatura de España al Mundial 2030

Francos admitió su preocupación por la imagen ofrecida por el deporte de su país tras lo acontecido con el caso Luis Rubiales y reconoció, al ser preguntado por si podría afectar a la candidatura de España al Mundial de 2030, que “estaba mejor situada” antes de lo ocurrido con quien hasta el sábado presidía la Federación de Fútbol.

“Estoy preocupado. Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy, pero somos un Gobierno tozudo y estamos en disposición de explicar a la FIFA, la UEFA y al conjunto de federaciones internacionales que el deporte español no es lo que hemos visto estos días y tampoco el fútbol español”, dijo en una rueda de prensa celebrada en Tarragona.

Añadió sobre la candidatura al Mundial 2030 que el Gobierno español está “en disposición de lucharlo, con garantías” e informó de que este lunes ha hablado con el vicepresidente de la FIFA para analizar lo ocurrido en los últimos días.

Luis Rubiales se negó a dimitir de su puesto. (Foto: EFE)

“Vamos a tener contacto permanente a partir de ahora con ellos para encauzar una situación que tampoco es cómoda para ellos y por lo tanto le pido a la gente que tenga la confianza en el Gobierno de que un hecho particular no puede empañar un éxito colectivo”, añadió en referencia al triunfo de la selección española femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Este lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió una investigación contra Luis Rubiales, y ofreció a Jenni Hermoso la posibilidad de denunciarlo por agresión sexual.

En tanto, Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, se ha encerrado esta mañana en la iglesia de la Divina Pastora de Motril y se ha declarado en huelga de hambre hasta que se encuentre una solución a la “cacería, inhumana y sangrienta que”, ha dicho, “están haciendo con mi hijo con algo que no se merece”.

Con información de EFE.