‘No voy a perdonarlo’, dice aficionado agredido por compatriota en el México vs. Qatar de Copa Oro

Una semana después de ser herido en el pecho y cuello durante el partido entre México y Qatar de la Copa Oro 2023, Emanuel Díaz Leal, aficionado del Tricolor apuñalado por otro espectador, asegura que no perdonará a su agresor.

Emanuel Díaz continúa recuperándose de la apuñalada que recibió por parte de su compatriota Alejandro García Villanueva durante una trifulca en las gradas del Levi’s Stadium en el partido de la Selección Mexicana el pasado 2 de julio.

“Estoy feliz porque lo hayan detenido. Espero que pague por tratar de asesinarme. Si llevó un cuchillo al estadio, era para matar a alguien; imagínate si estuviera en las calles”, comentó la víctima en una entrevista para ABC San Francisco.

méxico vs qatar Un enfrentamiento de varios aficionados del 'Tri' se desarrollaba mientras la Selección Mexicana jugaba el tiempo de compensación vs. Qatar. (Fotos: Twitter @fersch_4)

Emanuel considera que estuvo muy cerca de morir ya que la puñalada fue muy cerca del corazón y del cuello, por lo que no perdonará a su compatriota y no entiende porqué llevaba un cuchillo y quiso matarlo, según su percepción.

“No estoy en condiciones de moverme, tengo mucho enojo en mi cabeza y no lo voy a perdonar. Quiero saber por qué lo hizo, por qué intentó asesinarme”, dijo en la entrevista desde el hospital donde se recupera.

Díaz Leal acudió junto con dos amigos al partido de la Selección Mexicana. Asegura que no fue de los aficionados que iniciaron la pelea en las gradas y que fue apuñalado por Alejandro García al intentar quitarle el cuchillo para que no hiriera a alguien.

“Sacó una navaja, se la quise quitar, pero nos caímos los dos para el suelo. Cuando me levanté, al momento no me di cuenta, no sentí nada, pero cuando miré que me salía sangre de la camisa, lo que hice fue pararme, me hice a un lado para las bancas. Agarré una botella de agua y me la estaba echando (en la herida)”, relató.

El aficionado del Tricolor confesó que después de esta amarga experiencia en el Levi’s Stadium “pensaría dos veces en volver a asistir a un estadio” ya que nunca había visto tal falta de inspección de las autoridades en la que su agresor ingresó con una arma blanca.

Alejandro García Villanueva fue detenido por la policía de Santa Clara, California, gracias a los videos del Levi’s Stadium y de redes sociales; permanece en la prisión principal del condado sin derecho a fianza.