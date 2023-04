‘Cobrita’ González: Esto sabemos del asesinato del hijo del exboxeador en Jalisco; sería el tercero

El exboxeador mexicano Alejandro Martín ‘Cobrita’ González y su familia volverían a estar de luto por la presunta muerte de su hijo menor Luis González, el tercero que perdería la vida por asesinato en Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco informó que recibió un reporte a las 09:09 horas del viernes 14 de abril sobre un joven inconsciente a orillas de la carretera Saltillo-Guadalajara, rumbo a Zacatecas, en el municipio de Zapopan, a la altura del kilómetro 22.

Elementos de la comisaría municipal que atendieron el reporte encontraron al hombre con huellas de violencia física, presentaba heridas producidas por disparo de arma de fuego localizadas en tórax, muslo derecho y en cuello. Solicitaron de manera inmediata la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

Según la fiscalía, familiares refirieron que el occiso se dedicaba al boxeo en los Ángeles California y que se encontraba en Jalisco de vacaciones, por lo que algunos medios reportan que se trata del tercer hijo de ‘Cobrita’ González.

La Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en los que un hombre que se dedica al boxeo fue localizado sin vida en la Carretera Saltillo, en el municipio de Zapopan.



La información➡️ https://t.co/2xv7NppS8y pic.twitter.com/04TS8hmeOC — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 14, 2023

Los hijos de ‘Cobrita’ González asesinados

Alejandro ‘Cobrita’ González Jr. fue el primer hijo del exboxeador mexicano asesinado, en 2016. El joven fue encontrado sin vida y con huellas de tortura dentro de un vehículo en la colonia González Gallo, en Guadalajara, Jalisco.

“Se me murió mi chavo, lo mataron. ¿Por qué? No sé. Al año se me muere mi esposa. Fue duro para la familia, se te va todo, como si te quitaran un brazo. La vida me acabó de rematar con mi esposa. Las dos partidas aún me duelen”, comentó en el canal de YouTube Un Round Más de Marco Antonio Barrera.

Seis años después, Yahir González, segundo hijo del ‘Cobrita’ fue asesinado a disparos en la colonia Atlas, también en la capital jalisciense, cuando acudió a cobrar la renta de los departamentos de un edificio.

¿Quién es el exboxeador ‘Cobrita’ González?

Alejandro Martín ‘Cobrita’ González (11 agosto 1973) es oriundo de Guadalajara, Jalisco y fue entrenado por José ‘Chepo’ Reynoso al igual que su compatriota Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

‘Cobrita’ procedía de una familia muy humilde y siempre fue muy peleonero, por lo que a los 13 años encontró en el boxeo una forma de aprovechar su fuerte carácter.

“Yo era broncudo desde morro, me gustaban los putazos. Veía a un cabrón y le decía ‘¡Hey! ¿De dónde eres?’, si no era de mi barrio ¡pum, putazos! Pura banda perrona ahí, en el barrio de Panteón Nuevo”, contó al canal Un Round Más de Marco Antonio Barrera.

Comenzó a entrenar con Julián Magdaleno y ‘Chepo’ Reynoso. Después de 30 peleas como amateur, dio el salto al profesionalismo en 1988. Siete años después consiguió su primer título de campeón peso pluma del CMB ante Kevin Kelley.

Ese mismo año, 1995, perdió la tercera defensa de su cinturón ante su compatriota Manuel Medina y comenzó a caer en el alcoholismo y la cocaína. “Cuando perdí el título mundial te agüitas, estás con los amigos, pides una cervecita, les dices ‘andas a toda madre’, les dices ‘dame’”, relató.

Volvió a ser campeón mundial de peso ligero por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), en el 2000, ante Steve Forbes. Se retiró en 2003 con marca de 49 victorias (33 KO’s), cinco derrotas y un empate.

Se ha rumorado que las muertes de sus hijos se debieron a supuestos vínculos de ‘Cobrita’ con el narcotráfico y aunque lo ha negado, admite que su hijo Alejandro tenía amigos que “no eran bienvenidos”.

Él mismo admite que después de su retiro tuvo conflictos que pudieron costarle la vida, por lo que recibió ayuda de una iglesia cristiana en Los Ángeles, California, donde reside actualmente.