Hija de ‘Canelo’ Álvarez le reclama más tiempo juntos; ¿Cuánto entrena para su pelea vs. Ryder?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez continúa su preparación para la próxima pelea ante John Ryder el 6 de mayo en Guadalajara, Jalisco, aunque eso le ha costado pasar menos tiempo con su familia y que su hija María Fernanda se lo haya recriminado.

El boxeador mexicano estuvo en una entrevista con su compatriota Javier ‘Chicharito’ Hernández en la que, además de confesarle que sufrió parálisis facial, le contó que su hija le reclamó por no jugar más tiempo con ella en lugar de entrenar para su pelea.

“Ayer fui un ratito (a entrenar) y me dice: ‘Por qué te vas ya?’ y le dije que porque tenía que descansar para entrenar. Entonces me vine y me habla mi esposa por videollamada. Me dice: ‘Oye, te habla tu hija; dice que no te importa porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella y que nada más te importa el boxeo’”.

El púgil tapatío le regresó la llamada para disculparse con su hija por tener que salir a entrenar y a veces ir a jugar golf. María Fernanda es la menor de los hijos de ‘Canelo’ Álvarez y la única que vive con él y con su esposa Fernanda Gómez, en San Diego, EU.

¿Cómo es el entrenamiento de ‘Canelo’ Álvarez?

No por nada Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en el campeón mundial absoluto de peso supermediano y en uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, ya que es muy disciplinado y entrena diariamente previo a cada pelea.

'Canelo' corre en las mañanas tres veces a la semana. (Instagram @canelo)

‘Canelo’ se levanta todos los días a las 6 de la mañana y corre durante 30 minutos. Trota más o menos 10 kilómetros tres veces a la semana; los días que no corre, hace bicicleta fija.

Después de correr, desayuna y descansa un poco para recuperarse. Luego, acude al gimnasio de las 14:30 a las 17:00 horas, también tres veces al día.

El resto de los días, con excepción del domingo que descansa, los dedica a entrenar su técnica de boxeo durante tres horas. “No sé a qué ritmo corro, pero el día que más me gusta es cuando tocan sparrings”, contó a la agencia EFE. Alterna así sus días de gimnasio con los de boxeo.

Todo esto además, lo combina con una dieta balanceada en la que debe incluir muchas proteínas y carbohidratos. “Me alimento saludable, aunque no falta un taquito o una torta ahogada cuando voy a Guadalajara. Ahí me doy mis gustos”, confesó.