‘Da lástima’; ‘Canelo’ Álvarez cree que ‘Dinamita’ Márquez lo critica por envidia

Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará a John Ryder hasta dentro de algunas semanas, pero mientras ha iniciado un intercambio de golpes abajo del ring con el exboxeador Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, a quien considera otro de sus muchos detractores.

El boxeador tapatío continúa con su preparación para pelear ante ‘The Gorilla’ Ryder en el estadio de las Chivas de Guadalajara, pero se dio tiempo para responder a los comentarios del ‘Dinámita’ Márquez sobre ese combate.

Juan Manuel Márquez opinó que Ryder “es un peleador regular, de nivel medio para abajo” que no representará un gran reto para el tapatío. Además, cuestionó la postura de ‘Canelo’ de negarse a pelear contra boxeadores mexicanos, como David Benavidez, quien varias veces lo ha retado.

‘Canelo’ Álvarez contesta a comentarios de ‘Dinamita’ Márquez

El campeón mundial absoluto de peso supermediano no sabe exactamente por qué su colega lo critica tanto, pero cree que es por envidia o porque tiene “podrido” el cerebro.

“Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Pero son palabras que no me afectan y que no tomo mucho en cuenta”, aseguró ‘Canelo’ en una entrevista para la revista Rolling Stone.

Álvarez Barragán lamentó que ‘Dinamita’ hable mal de él siendo su compatriota, en lugar de apoyarlo, por lo que dijo que no vale la pena darle importancia.

“Es de causar lástima que un peleador, como lo fue él, envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo; él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza”, comentó.

¿Qué dijo Juan Manuel Márquez de ‘Canelo’?

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, ‘Dinamita’ Márquez aseguró que el nivel de John Ryder como boxeador no representa mayor dificultad para Saúl Álvarez, aunque le servirá para saber cómo va la recuperación de su cirugía en la mano.

“No arriesga mucho ante John Ryder. Es un peleador regular, de nivel medio para abajo, pero creo que es un reto importante para mediar, cómo se siente el ‘Canelo’, cómo va su recuperación y ellos están en todo su derecho de hacer este tipo de cosas para probar y después ver qué rival sería importante”, aseguró Márquez.

Sobre los rechazos de ‘Canelo’ Álvarez a ‘Bandera Roja’ Benavidez porque considera que no tiene suficiente nivel ni ha enfrentado a buenos rivales, Márquez descartó que sea por miedo, pero opinó que entonces debería enfrentarlo para demostrar que tiene razón.

“Cuando eres campeón del mundo tienes que enfrentar a quien sea, sea mexicano, europeo... Como campeón yo le demostraría al mundo que ‘Yo estoy a un nivel superior y no me vas a ganar’”.