¡Regresa ‘Chaquito’! Esta es la primera convocatoria de Diego Cocca para la Selección Mexicana

El argentino Diego Cocca, nuevo director técnico de la Selección Mexicana de futbol, ha presentado su primera convocatoria de jugadores para su debut ante Surinam y Jamaica en la Liga de Naciones de Concacaf y hay varias sorpresas.

Cocca, quien asumió la dirección técnica del Tri el pasado 10 de febrero tras la salida de su compatriota Gerardo Martino después del fracaso en el Mundial de Qatar, dio a conocer su lista de 34 seleccionados en una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

“Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan”, explicó Cocca.

Entre las novedades en la convocatoria destacan los nombres de los porteros Carlos Acevedo (Santos Laguna) y ‘Toño’ Rodríguez (Tijuana); el mediocampista ‘Poncho’ González (Monterrey); y el delantero Santiago ‘Chaquito’ Giménez (Feyenoord), quienes no asistieron al Mundial de Qatar.

También llaman la atención las ausencias de Andrés Guardado (Real Betis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Javier ‘Chicharito’ Hernández (LA Galaxy), así como de jugadores de Atlas, equipo que dirigió previamente Diego Cocca.

El vigente campeón Pachuca de la Liga MX y Monterrey, líder del actual Clausura 2023, son los equipos que más jugadores aportan a la convocatoria del Tri.

Lista de convocados a la Selección Mexicana

PORTEROS

Guillermo Ochoa (Salernitana)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Antonio Rodríguez (Xolos Tijuana)

DEFENSAS

Néstor Araujo (América)

Héctor Moreno (Monterrey)

Julián Araujo (Barcelona B)

César Montes (Espanyol)

Jorge Sánchez (Ajax)

Johan Vásquez (Cremonense)

Gerardo Arteaga (GENK)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Monterrey)

Kevin Álvarez (Pachuca)

Jesús Angulo (Tigres)

Gilberto Sepúlveda (Chivas)

MEDIOS

Luis Romo (Monterrey)

Edson Álvarez (Ajax)

Marcel Ruiz (Toluca)

Diego Lainez (Tigres)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

Sebastián Córdova (Tigres)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Erick Sánchez (Pachuca)

Roberto Alvarado (Cruz Azul)

Erick Gutiérrez (PSV)

Luis Chávez (Pachuca)

Arturo González (Monterrey)

Fernando Beltrán (Chivas)

DELANTEROS

Orbelin Pineda (AEK Athenas)

Hirving ‘Chucky’ Lozano (Napoli)

Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Santiago Giménez (Feyenoord)

Henry Martín (América)

Roberto de la Rosa (Pachuca)

Diego Coca debutará al frente del Tricolor el 23 de marzo como visitante ante Surinam y tres días después se presentará en el Estadio Azteca ante Jamaica, en partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf -la cual otorgará lugares para la Copa América 2024.