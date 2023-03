Gerard Piqué recuerda su polémica foto con Ibrahimovic; ‘Me podría comer la boca con Zlatan’

El exfutbolista español Gerard Piqué sigue generando ruido tras su separación de Shakira, su nuevo noviazgo con Clara Chía y su torneo de futbol Kings League, y precisamente estos tres temas trajeron al presente otra de sus polémicas del pasado: su comprometedora foto con Zlatan Ibrahimovic.

Más de una década después de aquella polémica foto tomada por un paparazzi al español con el delantero sueco, Piqué ha vuelto a explicar la verdad detrás de esa escena en After Kings, el programa de Twitch en el que comenta cada semana la jornada de su nueva liga de futbol.

Gerard Piqué durante una conferencia de la Kings League. (FOTO: EFE)

Piqué e Ibrahimovic fueron compañeros en el FC Barcelona en 2010 y formaron una buena amistad. Eran tan cercanos que una vez fueron fotografiados en el estacionamiento del club tomados de la mano y con sus cuerpos muy cercanos.

Como era de esperarse, en cuanto aquella fotografía circuló en redes sociales ocasionó rumores sobre una supuesta relación entre ambos futbolistas más allá de la amistad.

hemos olvidado ya esta foto de piqué e ibrahimovic? pic.twitter.com/ourv71DQKg — almu (@cassixpeia7) January 29, 2021

¿Qué dijo Zlatan Ibrahimovic de su foto con Piqué?

Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente está casado con la modelo y economista Helena Seger y tiene dos hijos, fue el primero en responder sobre su polémica foto con Gerard Piqué, pero no lo hizo de buena manera.

El ahora jugador del Milan fue cuestionado sobre su foto con el defensa español por una reportera del programa español Sálvame, de Telecinco, y en otras palabras, respondió que no era homosexual y la invitó a su casa para demostrárselo.

¿Qué respondió Piqué sobre su foto con Zlatan Ibrahimovic?

Gerard Piqué también contestó respecto a la imagen a la revista Four Four Two, en 2015, y explicó que ‘Ibra’ lo estaba felicitando por el lanzamiento de su libro autobiografico titulado Viaje de ida y vuelta.

“Acababa de publicar mi autobiografía y Zlatan se acercó para decir ‘bien hecho’. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento”, explicó el campeón mundial y sospechó además que la foto fue para desestabilizar al FC Barcelona al final de la temporada.

Ahora, nuevamente ha dicho que esa foto fue sacada de contexto y además aplaudió la respuesta de su amigo Zlatan Ibrahimovic a la reportera que lo entrevistó.

“En esa foto estamos en el parking del club. Está mi coche y está la prensa. Que me podría comer la boca con Zlatan, pero no en el parking del club”, dijo Piqué en Twitch. “La foto está totalmente sacada de contexto. Lo mejor de todo, fue la reacción de Zlatan: ‘Ven tú con tu hermana ahora a casa y demostraré que no soy gay’”.