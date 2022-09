Roger Federer podría retirarse sin jugar la Laver Cup, advierte su preparador físico

Los tres maestros del tenis, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic han confirmado su presencia en la Laver Cup que se disputará en Londres, del 23 al 25 del presente septiembre, pero la participación de ‘Su Majestad’ aún está en duda.

Federer, que anunció su retirada este jueves después de 24 años de carrera, jugaría su último torneo oficial en el O2 de Londres, en el marco de una Laver Cup que contaría por primera vez con la presencia del ‘Big Three’.

Los tres mejores de la historia ya estaban anunciados como principales protagonistas del evento, pero en sus cartas de despedida reiteraron su intención de estar en Londres para participar en el equipo de Europa, que dirige Bjorn Borg.

“Te veo en Londres”, dijo Rafael Nadal, que después de caer en cuartos de final del US Open. Djokovic se despidió de Federer y cerró su mensaje con un “tengo muchas ganas de celebrar tus logros y de verte en Londres”.

Equipo de Europa:

Casper Ruud

Rafael Nadal

Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic

Roger Federer

Andy Murray

Matteo Berretini (suplente)

Equipo de Resto del Mundo:

Taylor Fritz

Felix Auger-Aliassime

Diego Schwartzman

Alex de Minaur

Jack Sock

Francés Tiafoe

Tommy Paul (suplente)

Federer, en duda para la Laver Cup

Pierre Paganini, preparador físico de Roger Federer, ha puesto en duda la participación del tenista suizo en la Laver Cup ya que asegura que no está en óptimas condiciones físicas para competir a un alto nivel de exigencia, sino solamente para entrenar.

“Esta será posiblemente una decisión de último momento. Ha practicado a un nivel para determinar exactamente si jugar es una buena idea o no”, comentó para Punto de Break. “Desde julio comenzó a hacer bloques de entrenamiento, combinando varios elementos, y se dio cuenta de que necesitaba mucho esfuerzo para llegar a una intensidad relativamente baja”.

Federer, de 41 años de edad, no juega un partido oficial de la ATP Tour desde julio del 2021 por una lesión en la rodilla. El año pasado únicamente compitió en tres torneos. En los últimos 18 meses se ha sometido a tres cirugías en su rodilla, por lo que decidió mejor retirarse del tenis.

“Esto no es algo que surja de forma espontánea, los que estamos en su círculo íntimo lo sabíamos desde hace tiempo [...] Me parece un milagro que haya aguantado hasta esta edad. Roger ha sometido a su cuerpo a una tensión extensa y alargada en el tiempo, por lo que parar ahora me parece una decisión inteligente”, concluyó Paganini.

En caso de que Roger Federer se baje de la Laver Cup, sería reemplazado por el italiano Matteo Berretini.