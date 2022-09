¡Adiós a una leyenda! Roger Federer, ganador de 20 Grand Slam, se retira del tenis

El tenista suizo Roger Federer, exnúmero uno del mundo, ganador de 20 títulos de Grand Slam, ha anunciado este jueves su retirada, que se hará efectiva al término de la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.

Federer tiene 41 años y dirá adiós tras “una aventura maravillosa”, pero después de tres últimos años que han supuesto “un reto en forma de lesiones y cirugías”.

“Como muchas personas saben, los últimos tres años me han traído retos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a competir. Pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites, y el mensaje, para mí, ha sido claro. Tengo 41 años de edad. He jugado más de mil 500 juegos en 24 años. El tenis me ha tratado generosamente, más de lo que pude haber soñado, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, puntualizó en un comunicado publicado en sus redes sociales personales.

El tenista dijo que se considera a sí mismo como una persona muy afortunada por tener el don de jugar tenis y que esta decisión era agridulce, pues extrañará las competencias deportivas.

Agradeció a Mirka, su esposa, quien ha estado junto a él a lo largo de su carrera, así como a su madre, su padre y su hermana, por el apoyo. También envió agradecimientos a sus entrenadores y a su equipo por sus consejos y su guía.

“Sobre todo quiero agradecer a mis fans. Nunca sabrán cuánta fuerza y confianza me han dado. El sentimiento de inspiración de entrar en un estadio o arena llena ha sido una de las más grandes emociones de mi vida. Sin ustedes, los triunfos habrían sido solitarios, pero en lugar de eso estuvieron llenos de alegría y energía”, indicó Federer.