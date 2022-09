Mattia Binotto habla sobre las paradas de Carlos Sainz en GP de Países Bajos: ‘Fue un desastre’

El jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, reconoció que dos paradas del español Carlos Sainz en boxes en el Gran Premio de Fórmula 1 de los Países Bajos fueron “un desastre”.

En la primera, el madrileño tuvo que esperar por el neumático trasero izquierdo 12.7 segundos y en otro de sus pasos por el box le sancionaron con cinco segundos al considerar que había salido de forma imprudente cuando pasaba el español Fernando Alonso (Alpine), un castigo que le retrasó hasta la octava plaza y consideró “duro”.

“Creo que de nuevo no teníamos el ritmo adecuado en carrera, Carlos quizá tuvo daños al principio con el choque con Lewis Hamilton -se tocaron en la primera curva- y habrá que comprobarlo. Luego ha sido un desastre con Carlos las dos últimas llamadas con los mecánicos y habrá que revisar. Creemos que con el unsafe release la FIA ha sido dura”, indicó a Dazn.

Binotto consideró que en esa acción Sainz fue “seguro esperando y luego evitando a los mecánicos de McLaren” y dijo que “esos cinco segundos le han costado muchas posiciones”.

Ferrari ha perdido potencial en las últimas carreras y Binotto reconoció que desde Hungría han “perdido algo”, pero sostuvo que “hay más potencial” del que se ha visto en la pista.

Su mirada está puesta ya en el siguiente fin de semana cuando visitará Monza, circuito donde Ferrari estará arropado por su afición.

“Es genial volver a Monza después del COVID-19 y nos alegrará ver tantos aficionados cerca. Aunque no es la situación más positiva para nosotros. Tenemos buenos pilotos, buen equipo y potencial en el coche”, arguyó.

De cara a ese Gran Premio, tal y como indicó el jefe de la escudería del cavallino, analizarán si Carlos Sainz tiene que cambiar la unidad de potencia.

Carlos Sainz habla sobre sus paradas en pits

El español Carlos Sainz reconoció que “todo lo que podía salir mal” le salió mal en el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1, en el que acabó octavo después de una pésima parada en boxes (12.7 segundos al no tener el neumático trasero izquierdo preparado) y un castigo de cinco segundos por una imprudente salida de boxes con la que discrepa.

“Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Hemos tenido mal ritmo en el primer ‘stint’, una muy mala primera parada, luego la bandera amarilla que me he salvado por los pelos (adelantamiento a Esteban Ocon) y el unsafe release”, relató en los micrófonos de Dazn.

El piloto español Carlos Sainz terminó en octavo lugar del GP de Países Bajos. (Foto: EFE / Christian Bruna)

El madrileño se mostró disconforme con la decisión de sancionarle por una salida imprudente de boxes cuando pasaba su compatriota Fernando Alonso (Alpine).

“No ha sido unsafe realese porque he tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren puesto, que estaba sacando el gato. No acabo de entender muy bien esa decisión”, comentó.

Sobre la parada que le costó 12.7 segundos cuando iba tercero en la carrera, indicó que le llamaron “muy tarde” para entrar al pit lane, “extremadamente tarde, y no estaban listos”.

Sainz mira ya a la siguiente prueba, la de Monza el próximo fin de semana, donde podría tener que cambiar la unidad de potencia.

“Después de hoy, estoy un poco… no preocupado, pero no me ha gustado nada cómo ha ido la carrera. Hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza porque está claro que Mercedes y Red Bull en ritmo de carrera van un poco más rápido”, precisó.