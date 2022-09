‘Checo’ Pérez habla de su quinto lugar en GP de Países Bajos: ‘Al final fue un poco más agresivo’

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no logró subir al podio en el Gran Premio de Países Bajos, donde su compañero de Red Bull se llevó la victoria en casa.

El segundo puesto fue par George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el tapatío tuvo que conformarse con un quinto lugar, detrás de Lewis Hamilton.

Después de su segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica, Pérez tuvo un complicado fin de semana desde la jornada de clasificación, en la cual tuvo un trompo que lo envió al quinto lugar de la parrilla de salida en la gran carrera de este domingo.

¿Cómo le fue a ‘Checo’ Pérez en el GP de Países Bajos?

En el Circuito de Zandvoort los pilotos se encontraron con una carrera de percances, aunque la lluvia que amenazaba con caer finalmente no llegó.

Pérez vio de cerca la desastrosa parada en pits de poco más de 12 segundos de Carlos Sainz, quien llegó a boxes con la sorpresa de que faltaba un neumático, en medio de la confusión su equipo dejó mal colocada la pistola de colocación y Pérez la pisó con su monoplaza.

En la pista, reapareció ‘Checo’ como el ‘Ministro de Defensa’ mexicano, cuando se enfrentó de nuevo con el británico y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton.

Hacia la vuelta 37 el inglés fue sobre Pérez, abrió el DRS de su monoplaza y se lanzó para pasarlo.

🇲🇽🗣 ¡PALABRAS DE CHECO!



Tenemos reacciones del mexicano luego de quedarse con el quinto lugar del #DutchGP



❌ "ME SENTÍA MEJOR CON EL NEUMÁTICO MEDIO, PERO NO PARA EL REINICIO EN EL SAFETY CAR"#F1xFOX pic.twitter.com/UdpLgs4Dkh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2022

El mexicano atrasó su frenada hasta el último segundo, no tuvo otra opción más que frenar a fondo y bloquear el neumático delantero derecho, pero logró su objetivo: mantener detrás a Hamilton, lo cual provocó que se recordara su apodo como ‘Ministro de Defensa’; sin embargo, una vuelta más tarde, Lewis Hamilton por fin pudo pasar al mexicano.

En la vuelta 45 se anunció un Virtual Safety Car después de que Yuki Tsunoda se quedó detenido; posteriormente, los pilotos se apresuraron a pits tras un Safety Car causado porque Valtteri Bottas se quedó detenido en la pista, a cerca de 20 vueltas de finalizar.

Tras el reinicio de la carrera la tensión volvió a la pista, con Max Verstappen retomando el liderato ante Hamilton; además, al salir de pits, Sainz tuvo una salida peligrosa de pits al casi tener un contacto con Fernando Alonso, lo cual le valió cinco segundos de penalización y le dio ventaja a Pérez.

“Al final fue un poco más agresivo de lo esperado (Sainz) y afortunadamente no tuve ningún daño en el auto. En las últimas vueltas sabía que tenía la penalidad, entonces quería ir por Hamilton que estaba teniendo problemas con sus neumáticos en ese momento”, comentó al salid de pista con su quinto lugar.

“Me sentía mejor en el neumático medio pero no para el reinicio en el safety car, el medio lo vimos con Hamilton, con los diferentes pilotos, era muy difícil reiniciarlo, eso me perjudicó para la posición con Carlos”.

La siguiente carrera del Mundial de Fórmula 1 será el próximo fin de semana en el circuito de Monza con el Gran Premio de Italia en juego, con el campeonato de pilotos más de cara aun para Verstappen (109 sobre Leclerc y Pérez) y el de constructores, para Red Bull (135 sobre Ferrari y 30 más respecto a Mercedes).

Con información de EFE.