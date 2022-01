Itzel González es nueva jugadora del Sevilla; ‘Tecatito’ le dedica emotivas palabras

Itzel González Rodríguez, originaria de Tijuana, Baja California, ha dado un importante brinco dentro del futbol profesional, luego de hacerse oficial su traspaso al Sevilla de España, equipo que le dio la bienvenida por medio de sus redes sociales.

La portera de 27 años deja al conjunto de Tijuana, institución que le dio la oportunidad de crecer dentro del deporte profesional, para irse a cumplir su sueño europeo en un viejo conocido del balompié nacional e internacional.

Con la frase “Volemos juntos, Itzel”, es como la cuenta oficial del cuadro español le abrió las puestas de su hogar para que la mexicana inicie un legado en la redonda mundial, luego de brillar en la Liga MX Femenil.

“Llegar a este club, más que nada, es una oportunidad enorme”, siguió. “Me contactan hace un par de semanas con la pregunta de que si me interesaría ir al Sevilla (...) les dije luego, luego que sí”, fueron las primeras declaraciones de la meta azteca.

Uno de los puntos a favor que Itzel tomó en cuenta para llegar a su nuevo equipo fue el ambiente que rodea la institución, pues para ella el tener comunicación con sus compañeras, cuerpo técnico y directivos es fundamental para crecer en lo profesional y personal.

“Yo vengo de jugar, no he parado. Es importante adaptarse lo más rápido que pueda. Siempre he sido una persona que se adapta a cualquier situación, entonces, más que nada, estoy super lista para aprender de todas las compañeras de equipo, cuerpo técnico y club”, sentención la tijuanese.

‘Tecatito’ Corona manda mensaje a Itzel González

Lo mejor que a cualquier profesional le puede llegar a pasar a lo largo de su carrera es sentirse cómodo, agusto, contento y en casa cuando llega a una nueva plantilla, cuestión que Jesús Corona, Tecatito, hizo para hacer que su compatriota, desde su ingreso, se sintiera arropada.

El también elemento del Sevilla no dejó de lado la llegada de la portera azteca y, fiel a su estilo, le envió un mensaje de apoyo, con el cual ella se sintiera contenta de llegar a un club que varios mexicanos, como Javier Hernández, Chicharito, llegó a defender.

“Hola, Itzel González. ¿Cómo estás? Te habla tu amigo Tecatito para felicitarte por llegar al Club Sevilla. Estoy felíz porque somos cada vez más los mexicanos que dejamos la Bandera en alto; así que te deseo una felíz bienvenida y todos los éxitos del mundo”, sentenció el seleccionado nacional.

Dato: La meta azteca llega a su nuevo destino por una temporada.