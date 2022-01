¡Brutal! ‘Chucky’ Lozano se hace expulsar en la derrota del Napoli sobre Fiorentina

Vaya manera de hacerse notar en un partido que, a pesar de tener en contra, no puedes romper la concentración de ninguna manera, pero para Hirving Lozano no fue suficiente la frustración de no tener el balón y se hizo expulsar con tan solo 20 minutos en el tapete verde en partido de Napoli contra Fiorentina, correspondiete a la Copa de Italia.

No es normal que el ‘Chucky’ Lozano tenga este tipo de reacciones dentro del terreno de juego, pues son contadas las ocasiones que, por su indisciplina y rudo juego, lo echan de un encuentro. Tal fue el caso de este día donde el mexicano perdió la cabeza y también la oportunidad de seguir en el duelo copero.

El mexicano ingresó cuando el reloj marcaba el minuto 64, momento más que interesante porque la pizarra tenía en contra al cuadro napolitano (1-2), por lo que la decisión de Luciano Spalletti de ingresar al seleccionado nacional fue con la intención de darle más velocidad al encuentro por los costados, pero las cosas no salieron como se esperaba.

Un tremendo pisotón de ‘Chucky’ a Nicolás González le dio la excusa perfecta al árbitro central para dejar con 10 elementos al equipo local, que frente a sus aficionados tenían aun posibildades claras de igualar la pizarra e irse al alargue en el campeonato local.

El encuentro se fue a tiempos extra después de que Andrea Petagna igualara a dos tantos el choque, situación que ponía, aun, en peligro la puerta de David Ospina, pues los siguientes 30 minutos jugarían con un elemento menos.

El resto es historia. Fiorentina aprovechó cualquier tipo de oportunidad para romper la defensa rival gracias a que Lorenzo Venuti, Krzysztof Piatek y Youssef Maleh, respectivamente, le dieron la victoria al cuadro visitante por marcador final de 2-5, en el estadio que recientemente cambió de nombre a Diego Armando Maradona.