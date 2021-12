‘Con hambre de triunfo’: Eduard Bello firma con el equipo de Mazatlán

El equipo de Mazatlán hizo oficial la llegada del jugador Eduard Bello quien llega procedenete del conjunto de C.D. Antofagasta, después de ser fichado desde el 2018 tras su participación con la escuadra de Carabobo.

Por medio de un comunicado en la cuenta oficial del club mexicano en sus redes sociales, se reveló la llegada del seleccionado nacional de Venezuela al “Puerto más importante de México”.

🎶 Eres Bello, Bello, Bello 🎶



El seleccionado nacional venezolano ya está #ARREbatando🇻🇪



¡Bienvenido al Puerto Más importante de México! ¡Bienvenido a Mazatlán, @EduardBello20! pic.twitter.com/Z4xY1oRY2e — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) December 26, 2021

“Siempre quiero avanzar. Estaba preparado para dar este salto; para llegar a otro nuevo futbol”, siguió. “Estoy agradecido con las cosas que he logrado pero soy inconforme. Siempre me gusta ir por más. Siempre me gusta tener hambre de triunfo, hambre de gloria”, fueron las primeras palabras del profesional.

Con un total de 253 partidos en la liga profesional, Bello Gil llega a una de las instituciones relativamente nuevas del balompié azteca con la ilusión de levantar al club y ser protagonista del torneo Clausura 2022.

Las estadísticas expuestas por su exescuadra nos revela que es un elemento con mucha iniciativa dentro del tapete verde, pues de las cuatro temporadas en que defendió los colores de albicelestes marcó un total de 33 goles en 110 partidos oficiales.