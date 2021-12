‘Me arrepiento de haber firmado ese maldito contrato’: Hugo Sánchez sobre su paso por el Tri

Sin lugar a dudas, el mejor futbolista de la historia de nuestro país tiene autoridad para revelar lo que se hace, dentro y fuera del futbol, pues Hugo Sánchez, al ser uno de los más influyentes en el deporte más popular del planeta, reveló que su estancia como entrenador de la Selección Mexicana, no fue un buen recuerdo y él revela la razón.

En charla con Marca, el único jugador mexicano que consiguió, hasta el momento, cinco ‘Pichichis’ en España, aseguró que haber tomado la decisión de ser la cabeza de un equipo fue uno de sus más grandes errores.

“Dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo, con tanta ilusión que tenía de dirigir a la Selección Mexicana, acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosa es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo. Ese grupo son nuestros queridos directivos”, fueron las primeras palabras de ‘Hugo’.

Al parecer, el bochornoso papel que México hizo ante Haití, mismo que dejó fuera a la plantilla azteca de los Juegos Olímpicos, Beijing, 2008, fue cuestión de los de pantaloncillo largo, pues en esos momentos tampoco le salían bien las cosas fuera del tapete verde y eso mermó el desempeño en los partidos.

Tras el rotundo fracaso del proyecto del exelemento de Pumas, una de las máximas glorias la redonda mundial, dejó en claro que el haber aceptado ese rol, “me marcó la vida, para siempre”, por lo que sería la única cosa, a lo largo de su historia, que podría cambiar de su pasado.

“El haber firmado ese contrato es de lo que me arrepiento en toda mi vida. Todo lo que hice como jugador, persona, todo lo que hago como hijo, hermano, novio, esposo y todo, no me arrepiento de nada; la única cosa que me arrepiento es haber firmado ese maldito contrato”, sentenció el pentapichichi.