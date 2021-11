¡Regresa a casa! Cam Newton vuelve a Carolina con Panthers

Era cuestión de tiempo para que la noticia explotara como lo hizo hoy. Las cosas para Cam Newton y para Carolina Panthers no caminan como ninguno esperaba, por lo que la ‘costumbre’ hizo que se extrañaran y ahora el hijo pródigo volvió a casa para salvar la campaña.

Luego de estar separados por algunos meses, el apodado SuperCam tomará una vez más el control del equipo, luego de la lamentable lesión que tuvo su compñaero de profesión, Sam Darnold, quien al parecer estará de 6 a 8 semanas fuera de actividad.

#Panthers agree to terms with Cam Newtonhttps://t.co/NokOmrZ2ir — Carolina Panthers (@Panthers) November 11, 2021

Newton se alejó de la institución que le dio la oportunidad de ingresar a las grandes ligas de la NFL, pero en su momento y tras varias campañas respetables, fue tomado en cuenta por New England Patriots, pero su actividad con su actual cuadro no fue la que él mismo esperaba y la decisión de salir no complicó las cosas.

Ahora y luego de haber llegado a un acuerdo, Cam Newton y Carolina tendrán como objetivo levantar el barco que los coloca con marca de 4-5, dentro de la zona sur de la Conferencia Americana, donde este domingo tienen cita frente a los Arizona Cardinals, correspondiente a la semana 10 del emparrillado.