OFICIAL | 𝐍𝐚𝐜𝐡𝐨 𝐀𝐦𝐛𝐫𝐢𝐳, nuevo entrenador de la SD Huesca.



🇲🇽 El contrastado técnico mexicano firma por 2⃣ cursos y aterriza en el fútbol español, que conoce bien por su etapa como segundo entrenador en Osasuna y Atlético.



¡Bienvenido, Nacho! 🤗#AmbrizNoRebla 🔵🔴 — SD Huesca (@SDHuesca) June 28, 2021

Nacho Ambriz regresa a Europa, ahora como DT del Huesca

Ignacio ‘Nacho’ Ambriz es el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. El club y el técnico llegaron a un acuerdo para que dirija al equipo altoaragonés en LaLiga SmartBank durante dos temporadas.

En México, Ambriz ha levantado títulos en tres clubes diferentes. Lo hizo primero en 2016, alzando la Liga de Campeones de la Concacaf con el Club América. Después en 2018, con la Copa México al frente del Club Nexaca. Y por último en 2020, cuando se convirtió en campeón de la Liga MX, la Primera División mexicana, con el último club que ha dirigido, Club León.

Esta no será su primera experiencia en Europa. Durante siete años, entre 2002 y 2009, fue segundo entrenador de ‘El Vasco’ Javier Aguirre tanto en la selección mexicana como en su etapa en CA Osasuna y el Atlético de Madrid.

Ambriz ha entrenado a un total de siete clubes mexicanos durante su carrera y como futbolista fue un destacado centrocampista, internacional con la tricolor en el Mundial de 1994 en Estados Unidos o la Copa América 1993 y 1995.

Foo Fighters, Tame Impala, Alejandro Fernández y muchos más, en Tecate Pa’l Norte 2021

“Llegó el momento de rugir” de nuevo... Luego de más de un año de cuarentenas, bloqueos y aislamientos por la pandemia de COVID-19, el festival Tecate Pal’ Norte regresará en su edición 2021.

Y tras dar a conocer esa ‘buena nueva’ el 24 de junio, este lunes compartió el tan esperado cartel (para algunos) encabezado por la banda liderada por Dave Grohl, Foo Fighters; además de los aclamados, Tame Impala; y el potrillo de México, Alejandro Fernández; junto con Babsónicos, Chet Faker, El Tri y Foster The People.

El cartel que reúne una diversidad de géneros deja ver también la participación Los Auténticos Decadentes, Mon Laferte, Hello Seahorse, The Kooks, The Whitest Boy Alive, Los Cafres, Lila Downs, División Minúscula, Ely Guerra, Ed Maverick y Uzielito Mix, entre muchísimos más.

De acuerdo con Rolling Stone México, la organización del festival presentará un total de nueve escenarios al aire libre para contribuir con las medidas de cuidado y distanciamiento social.

El festival informó que los boletos de la edición 2020 serán válidos para este año.

La edición tendrá lugar el 12 y 13 de noviembre en el Parque Fundidora de Monterrey, y la venta de boletos será a partir del 5 de julio a las 11:00 horas a través de Ticketmaster.

El arquero de Suiza Yann Sommer ataja el tiro de penal del francés Kylian Mbappé. (AP)

¡Au revoir, Francia! Suiza la elimina de la Eurocopa

El arquero suizo, quien dejó al equipo a la mitad de la fase de grupos para acompañar a su esposa para estar presente en el nacimiento de su segunda hija, hizo la atajada más importante de su vida contra uno de los mejores jugadores del mundo.

Eso le dio a Suiza una victoria por 5-4 en la tanda de penales sobre el campeón de la Copa del Mundo Francia este lunes y le otorgó un sitio en los cuartos de final del certamen europeo por primera vez en 67 años. El encuentro había terminado empatado 3-3.

Sommer se lanzó hacia la derecha para atajar el último cobro de penal realizado por Kylian Mbappé, el joven delantero francés que se volvió una estrella en la última edición de la Copa del Mundo luego de anotar en la final.

Sommer hizo la atajada decisiva en el 10mo penal luego de que los nueve anteriores habían sido cobrados de manera exitosa.

Los suizos no habían accedido a los cuartos de final de ninguna competencia importante desde que albergaron la Copa del Mundo de 1954. Este equipo también puso fin a una racha de tres salidas consecutivas en la ronda de octavos.

Los suizos ahora se enfrentarán a España en los cuartos de final en San Petersburgo el viernes.

(Facebook)

J Balvin comparte su colorido mundo en TikTok

J Balvin, cinco veces ganador del Grammy Latino, será el próximo invitado en Headstream de TikTok, la nueva serie interactiva y completamente en vivo de la plataforma.

Durante 30 minutos, cada viernes a las 18:00 horas tiempo de México, Headstream invita a los artistas a presentar su nueva música, interactuar con los fanáticos en el chat en vivo y entablar una conversación real con su entrevistador más difícil: Ellos mismos.

J Balvin tiene más de 48 millones de reproducciones en diferentes plataformas, entre ellas VEVO, donde es el artista latino más visto a nivel mundial, así como YouTube, Spotify, Deezer y Shazam, plataformas donde también es el artista latinoamericano más importante.

Pablo Picasso. (Shutterstock)

Policía griega recupera Picasso y Mondrian robados en 2012

La policía griega recuperó dos pinturas de los maestros del siglo XX Pablo Picasso y Piet Mondrian casi una década después de que fueron robadas del museo más grande del país en Atenas.

Las autoridades dijeron este lunes que ambas obras ya estaban en manos de la policía. No proporcionaron detalles sobre su estado ni dijeron si habían hecho algún arresto.

Las pinturas fueron sacadas de sus marcos durante un asalto nocturno bien organizado en la Galería Nacional de Arte el 9 de enero de 2012. Los ladrones también se llevaron un dibujo a pluma y tinta de una escena religiosa del pintor italiano del siglo XVI Guglielmo Caccia. Inicialmente habían robado una cuarta obra, también de Mondrian, pero la abandonaron mientras huían.

La policía dijo en aquel momento que el robo se completó en unos siete minutos.

El Picasso robado era un busto femenino cubista que el pintor español había donado a Grecia en 1949 con una dedicatoria “en homenaje al pueblo griego” por su resistencia a las fuerzas de ocupación alemanas nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Los ladrones también se llevaron una pintura al óleo representativa de 1905 de un molino de viento junto al río de Mondrian, el pintor holandés que se hizo famoso por sus posteriores obras lineales abstractas.

Con información de AP