Italia regresa a la FIL Guadalajara como País Invitado de Honor

La edición 40 de la FIL Guadalajara se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre. (Foto: Subsecretario del Interior de Jalisco)

Dieciocho años después de su primera participación con esta distinción, Italia vuelve como Invitado de Honor a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que celebrará su edición 40 del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en Expo Guadalajara.

El lema de la participación italiana, ‘El mundo nos habla como un gran libro’, proviene de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, a diez años de su muerte. A partir de esa frase, el programa literario y profesional se organiza como un viaje por siete mundos conectados entre sí: las historias, el tiempo, el conocimiento, las imágenes, los niños, el mundo sin fronteras y el mundo profesional.

“Para Italia, participar como País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una muestra de la relevancia que tiene México y el público hispanohablante para nuestra industria editorial”, señaló Innocenzo Cipolletta, presidente de la Asociación Italiana de Editores (AIE).

Voces consagradas y nuevas lecturas

Alessandro Baricco y Valeria Luiselli inaugurarán el Salón Literario Carlos Fuentes el domingo 29 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Auditorio Juan Rulfo.

Ese mismo día, Baricco rendirá homenaje a Umberto Eco, y Bruno Arpaia y Paco Ignacio Taibo II conversarán sobre traducción, literatura y amistad. El programa también reúne a Andrea Bajani, Federica Manzon, Stefania Auci, Viola Ardone, Vincenzo Latronico y Veronica Raimo, así como a Erin Doom y Felicia Kingsley, y a Milo Manara y Pera Toons en el cómic, entre otros autores relevantes.

México como país prioritario

La industria editorial es la principal industria cultural de Italia: factura más de 3,000 millones de euros al año y emplea a unas 70 000 personas. En dicho país hay más de 5,500 editoriales en activo, que en 2025 publicaron 70,740 títulos impresos.

Su vocación internacional se refleja en los derechos de traducción. En 2025, las editoriales italianas vendieron 8,645, la cifra más alta desde que empezaron a medirse en 2001.

Italia ha incluido a México entre las prioridades de su Plan de Acción para la Exportación y para ello la FIL es la puerta a un mercado de más de 300 millones de lectores potenciales en el continente americano.

Un pabellón a la entrada de la feria

El Pabellón Italia, de unos 1,200 m², reunirá a 43 editoriales, librerías en italiano y español, un espacio para encuentros profesionales y el “café literario”, principal punto de encuentro del programa.

Italia sale de la feria. La participación incluye nueve conciertos en el Foro FIL, de Levante a Paolo Fresu, Mario Biondi y Colapesce Dimartino, además de Viva Vivaldi, el 29 de noviembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Más de 15 exposiciones y proyectos llegarán a la ciudad de Guadalajara, entre ellos Caravaggio y su tiempo, en el MUSA; Etruscos. La forma y la materia, en el Museo Regional de Guadalajara, y Una historia italiana, con la Colección Farnesina, en el Museo Cabañas. También habrá un ciclo de cine.

Sobre la participación de Italia

Es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, junto con la Embajada de Italia en Ciudad de México, el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México y la Agencia ICE para la Promoción en el Extranjero y la Internacionalización de las Empresas Italianas; el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bibliotecas e Institutos culturales, la Dirección General de Espectáculos, la Dirección General de cine y audiovisual con Cinecittà, la Dirección General de Museos y el Centro per il libro e la lettura; con la colaboración de la AIE-Associazione Italiana Editori.

El programa literario y profesional está coordinado por el Centro per il libro e la lettura en colaboración con la AIE.