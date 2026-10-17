Con la receta de pastel de zanahoria: Así es ‘El Conejito Pastelero’, libro infantil ilustrado con acuarelas

El libro 'El conejito pastelero y la receta del corazón' ya se encuentra disponible en formato físico y digital. (Foto: Cortesía)

Rodeada de grandes árboles, pasto y el canto de los pájaros, se encuentra una pequeña casa. Es ahí donde, entre los olores del azúcar, mantequilla derretida y pan recién horneado, creció ‘Mermelado’, el protagonista de un nuevo libro infantil.

Se trata de El conejito pastelero y la receta del corazón, una historia escrita por Ricardo Marcos —creador de contenido conocido en redes como Cocina con Ricardo— con un mensaje que puede conectar con todos, sin importar su edad.

Pues, mientras ‘Mermelado’ bate la harina y mezcla los ingredientes, nos recuerda que equivocarse es parte de aprender y que atreverse a hacer algo diferente puede ser divertido.

“Vivimos en un momento en el que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser inmediato y la vida no es así”, comparte Ricardo Marcos en entrevista con El Financiero.

¿Quién es ‘Mermelado’? Así comenzó la historia de ‘El Conejito Pastelero’

Ricardo Marcos sabe mejor que nadie que las buenas historias se cocinan a fuego lento y su libro no fue la excepción, ya que el proceso demoró cerca de tres años desde que tuvo la idea hasta su lanzamiento.

Un camino que, al igual que le sucede a ‘Mermelado’ en el libro, fue de prueba y error. Incluso, al inicio, el protagonista iba a ser un gato; sin embargo, el conejo llegó cuando Ricardo estaba de compras con su familia.

“Entramos a una tienda de segunda mano y, en uno de los estantes, en la repisa más alta o una de ellas, justo vi un conejito (...) Ya se había usado un poco, estaba chonchito, su mirada se veía un poco cansadita, pero linda”, recuerda.

El primer pensamiento que vino a su mente fue que ese pequeño conejo ya tenía un nombre, pues su rostro reflejaba a ‘Mermelado’. Fue así como, tras este encuentro fortuito, cambió al personaje principal.

El libro 'El conejito pastelero y la receta del corazón' tardó 3 años en realizarse. (Foto: Cortesía)

“Con el tiempo, todo se fue redondeando mejor, porque yo sabía que la primera receta que quería compartir era un pastel de zanahoria. Entonces, al fin y al cabo, un conejo también fue teniendo más sentido”, comentó.

‘Mermelado’ no solo es un conejo bonito, también tiene una personalidad muy especial: disfruta cocinar y aprender, siempre impulsado por su mamá. Ricardo plasmó estas características inspirado en su infancia.

“Tuve que dar un chapuzón muy profundo a mis recuerdos (...) Incluso, hace unos años, fui a Monterrey y le pedí a mi mamá que me enseñara todo lo que tenía de la familia. Tenía muchos VHS”, compartió.

Tras recordar su voz, sus gestos y cómo era de niño, Ricardo logró construir al protagonista de la historia. Luego llegó el proceso de crear a la ‘Coneja Dulce’, la mamá de ‘Mermelado’, quien, afirma, es un reflejo de su madre y de las mujeres de su familia.

“(Ellas) hicieron que muchos momentos de mi infancia fueran mágicos. Es una oda a toda la magia con la que crecí y a todas las cosas deliciosas que crecí comiendo gracias a estas mujeres”, comparte.

¿De qué trata ‘El conejito pastelero y la receta del corazón’?

El libro nos muestra la primera ocasión en la que ‘Mermelado’ se pone el delantal, toma los utensilios de cocina y reúne todos los ingredientes para preparar un pastel de zanahoria, una de las recetas favoritas de Ricardo.

La elección de la receta no fue al azar: “Yo crecí con ese pastel. Crecí viendo a mi mamá hacer ese pastel un millón de veces y le ayudé varias veces”, indica. Así vemos al conejito en ese primer intento.

Entre recuerdos de las primeras veces que cocinó con su mamá e ilustraciones que nos transmiten lo que sucede, vemos a ‘Mermelado’ seguir los pasos y aprender que cocinar con amor es vital.

Ricardo Marcos indica que el mensaje de su libro puede ser muy diferente para cada lector; sin embargo, le gustaría que las y los niños que lo lean encuentren en ‘Mermelado’ un amigo.

“Que sea un compañero para creer en la magia, en la belleza de su corazón y también un ejemplo de creer en sí mismos. Nada que nazca de tu corazón y nada que hagas con amor va a ser erróneo, aunque te equivoques en el proceso”, comenta.

Para los más grandes, desea que este libro sea una especie de máquina del tiempo para volver a la infancia: “Me gustaría que este libro los pudiera regresar a esos espacios, a esas personas que ahorita ya no están, y que puedan recobrar esos recuerdos”, añade.

Con acuarelas y una receta: Así es ‘El conejito pastelero y la receta del corazón’

La historia de ‘Mermelado’ no estaría completa sin las ilustraciones que acompañan al libro. Estas fueron creadas por el diseñador mexicano Jorge Serrano, quien eligió una técnica poco habitual en la era digital.

“Jorge hizo bocetos más profesionales en lápiz. Después, hicimos los finales. Luego los pasamos a acuarela. Finalmente, se pasó todo a digital”, comparte. El resultado es una ambientación que recuerda a los libros de antaño, con un toque actual.

El libro, además, contiene un regalo para sus lectores y pequeños ‘Mermelados’: la receta del pastel de zanahoria que prepara el conejo de la historia. Se trata de una manera en la que Ricardo Marcos busca traspasar las páginas y llevar su relato hasta la cocina.

“Quería que la historia continuara mezclándose con la propia historia del lector, que lo llevara a su propia vida. También darles una excusa o una razón para que lo hicieran y que los papás no les tuvieran miedo a que sus hijos se ensucien”, añade.

El conejito pastelero y la receta del corazón ya se encuentra a la venta, tanto en formato físico como digital.