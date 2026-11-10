‘Contigo, no contra ti’, el libro de Lorena Villalón que invita a dejar de abandonarse

‘Contigo, no contra ti’ representa una evolución respecto al primer libro de la autora.

Hay momentos en los que el cansancio no desaparece después de dormir, cumplir con las responsabilidades deja de ser suficiente y la sensación de estar desconectado de uno mismo comienza a ganar terreno. Desde esa reflexión parte ‘Contigo, no contra ti: Deja de abandonarte’, el segundo libro de la escritora y creadora de contenido Lorena Villalón.

La obra plantea una pregunta que atraviesa sus páginas: ¿qué sucede cuando una persona dedica tanto tiempo a responder a las expectativas externas que termina olvidándose de sí misma?

Lejos de proponer un cambio radical de vida, Villalón invita a revisar la manera en que cada persona piensa, siente, actúa y se relaciona consigo misma. Su planteamiento parte de que la transformación personal no comienza necesariamente al modificar las circunstancias externas, sino al aprender a escucharse y reconocer aquello que genera desgaste.

¿De qué trata ‘Contigo, no contra ti’, de Lorena Villalón?

El libro desarrolla una propuesta integral que conecta mente, cuerpo, emociones y espiritualidad. Entre sus temas destacan el diálogo interno, las creencias que condicionan el comportamiento, la comprensión de las emociones y la importancia del autocuidado mediante hábitos, alimentación y movimiento.

Uno de los ejes de la publicación es el amor propio, entendido no como una colección de frases motivacionales, sino como una práctica que se construye mediante decisiones cotidianas.

Villalón también aborda la autenticidad y el costo de intentar cumplir permanentemente con las expectativas de los demás, una reflexión que busca llevar al lector a cuestionar sus propias prioridades.

Un recorrido hacia la autenticidad

‘Contigo, no contra ti’ representa una evolución respecto al primer libro de la autora, El daño colateral de ser auténtica. En esta nueva publicación, amplía la conversación sobre la autenticidad hacia una perspectiva de conciencia y transformación personal.

Disponible en Amazon en más de 17 países, la obra apuesta por una idea central: vivir en paz no significa tener todos los problemas resueltos, sino dejar de actuar en contra de uno mismo.