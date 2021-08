Mucho ojo: estos ingredientes de la comida para perros pueden dañar el corazón de tu ‘lomito’

La próxima vez que vayas al supermercado y elijas la comida para tu perro, detente a revisar la etiqueta, ya que hay ciertos ingredientes que podrían estar dañando el corazón de tu mejor amigo.

De acuerdo con el estudio Investigation of diets associated with dilated cardiomyopathy in dogs using foodomics analysis, en el mercado existen alimentos para perros que sustituyen ingredientes que podrían causar miocardiopatía dilatada canina (MCD).

La miocardiopatía dilatada canina es una enfermedad mortal del músculo cardíaco de un perro y provoca un agrandamiento del corazón y contracciones débiles.

La investigación sostiene que en ocasiones el arroz y el maíz son cambiados por chícharos y papas, legumbres asociadas con la inflamación del corazón de tu ‘lomito’. Las dietas que están asociadas con el MCD a menudo se comercializan como ‘sin granos’.

En la experimentación se analizaron 18 productos alimenticios para perros, la selección se basó en dietas que se asociaron con casos clínicos de MCD vistos por los veterinarios e investigadores.

El estudio utilizó un enfoque metabólico de los alimentos para identificar fuentes de ingredientes moleculares y potenciales que alteran el riesgo de MCD en los perros de compañía.

Se encontró que todas estas dietas contenían al menos tres apariciones de legumbres, papas o chícharos en los 20 ingredientes principales.

Se midieron y compararon un total de 830 compuestos bioquímicos (665 de identidad conocida y 165 de identidad desconocida) en dos grupos de dietas.

‘‘Si bien no podemos establecer con certeza si alguno de estos compuestos e ingredientes es causal de enfermedad, los hallazgos respaldan a los chícharos como un posible ingrediente principal asociado con la MCD asociada a la dieta en los perros’', se lee en el informe de la investigación.