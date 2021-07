Tu ‘lomito’ sabe cuando le mientes y procede a ignorarte: estudio

Los perros pueden saber cuando una persona los está engañando y lo demuestran ignorándola. Así lo reveló el estudio Dogs follow human misleading suggestions more often when the informant has a false belief, que entrenó y analizó a 260 caninos al realizar búsqueda y elección de comida.

En la experimentación, los perros debían encontrar comida escondida en alguno de dos tazones cubiertos. Además, había una persona (ubicado como ‘el comunicador’) que les sugería cuál era el cuenco lleno correcto.

‘El comunicador’ les decía a los perros ’'mira, este es el tazón lleno’' y estos establecían confianza. Después, el equipo de investigación hizo que los caninos presenciaran a otra persona mover la comida del primero al segundo tazón.

‘Los comunicadores’ estaban en la habitación y también presenciaron el cambio, o estuvieron brevemente ausentes y aparentemente ignoraron que la comida había sido cambiada.

En cualquier caso, ‘los comunicadores’ recomendarían más tarde el primer tazón, que ahora estaba vacío. El estudio encontró que los perros no confiaban más en los comunicadores mentirosos

‘‘La mitad de los perros seguirían los consejos engañosos del comunicador si el comunicador no hubiera presenciado el cambio de comida. Pero alrededor de dos tercios de los perros ignoraron a un comunicador que había presenciado el cambio de comida y aún así recomendó el tazón ahora vacío. Estos perros simplemente fueron al cuenco lleno de comida. Ya no dependían del comunicador’', explica Ludwig Huber, uno de los investigadores en el estudio.

Las diferencias de raza podrían ser indicativas de diferentes interpretaciones de las intenciones detrás de las señales comunicativas humanas. Los terriers no solo eran más independientes de la señal de los comunicadores independientemente de la condición, sino que también reaccionaban de manera opuesta a los escenarios en comparación con los border collies.