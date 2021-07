¡Con los michis no! Estudio revela incremento de contagios de COVID en mininos alemanes

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 una pregunta constante es si perros y gatos se pueden contagiar, ya que son animales domésticos en constante contacto con el ser humano.

Al respecto, un estudio reveló que, en efecto, se puede contagiar de SARS-CoV-2 a gatos domésticos.

En The Second Wave of SARS-CoV-2 Circulation—Antibody Detection in the Domestic Cat Population in Germany se analizó y monitoreó el contagio a gatos en Alemania, dentro de la segunda ola de COVID-19 en el país.

Se partió de los resultados obtenidos durante la primera ola para saber si se incrementaron los casos en mininos o no.

Durante la primera ola, en la primavera del 2020 se detectaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en el 0.65 por ciento de las muestras de suero felino que se tomaron al azar en toda Alemania.

En el estudio de seguimiento de la segunda ola, entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, el porcentaje de gatos infectados aumentó al 1.36 por ciento.

El incremento tan significativo de contagios en gatos está en sintonía con el aumento de casos en la población humana e indica una aparición continua de transmisión de los propietarios infectados a sus gatos.

¿Cómo se analizó a los gatos?

Desde septiembre de 2020 hasta febrero de 2021, se recolectaron muestras de suero de gatos domésticos durante el examen clínico del veterinario a cargo. Fueron enviados a la empresa Synlab, ubicada en Augsburg, Alemania, para pruebas de hematología.

Las muestras se eligieron al azar. No se conocía el estado de salud de los gatos y tampoco si los dueños estaban infectados de SARS-CoV-2.

El único dato proporcionado fue el código postal de la clínica veterinaria que tomó la muestra de suero. En total, se analizaron 1 mil 173 muestras de suero para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en gatos domésticos alemanes.

Las tasas más altas de detección mensual se encontraron en enero (2.1por ciento) y febrero (2.5 por cieto) de 2021, ocurriendo aproximadamente un mes después de que las detecciones directas de virus en la población humana se duplicaran.

Los resultados preliminares de un segundo estudio de seguimiento de un gato infectado naturalmente también indican niveles transitorios de anticuerpos detectables después de la infección con SARS-CoV-2.

El gato examinado fue seropositivo durante dos meses, con un pico en los niveles de anticuerpos detectados aproximadamente un mes después del inicio del muestreo. Por lo tanto, las muestras límite probablemente se originen en mascotas en una etapa temprana de la infección, en cuyo caso la producción de anticuerpos solo está comenzando, o en mininos que se infectaron antes, en cuyo caso los anticuerpos están disminuyendo.

En general, el estudió mostró que la transmisión entre especies de humanos infectados a gatos continúa ocurriendo de manera regular.