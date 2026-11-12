Detienen a extranjeros por robar a empleados domésticos y narcomenudeo: Usan el modus operandi ‘La Patrona’

Policías en Observatorio detuvieron a hombres con más de 400 sustancias de droga.

10 hombres extranjeros fueron detenidos en la Ciudad de México en posesión de drogas y relacionados con un esquema de extorsión bajo la modalidad de La Patrona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la detención de los presuntos criminales en la colonia Observatorio de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que notaran que uno de ellos sacó una maleta azul en la vía pública que contenía bolsas similares a las utilizadas para la distribución y venta de narcóticos.

Las supuestas dosis de droga fueron entregadas a tres sujetos a bordo de motocicletas, lo que provocó la respuesta de los oficiales para interceptarlos.

Tras una revisión ante un posible hecho delictivo, los policías hallaron 405 bolsas con posibles drogas de distintos tipos y otras 32 bolsitas con presunta mariguana.

Luego de la detención de los implicados, se identificó que operaban para una célula delictiva en CDMX dedicada a la venta y distribución de drogas, además de la red de extorsión bajo el esquema de La Patrona.

¿Cómo funciona la modalidad de extorsión de La Patrona?

La Patrona es un modus operandi de extorsión con el que los delincuentes roban pertenencias de valor de las casas.

A través de una llamada, mensaje o correo electrónico a trabajadores domésticos o familiares de víctimas, los delincuentes aprovechan para hacerles creer que son sus patrones.

Los extorsionadores, tras hacerse pasar por sus patrones, intimidan a los trabajadores y les dicen que están en una situación de riesgo o una emergencia en la que está en peligro su vida.

Con ello, piden a los trabajadores que recolecten objetos valiosos y posteriormente los entreguen a una persona. Con ello, logran cometer robos a casa habitación.

La SSC, ante el incremento de robos en la CDMX con la modalidad La Patrona, recomienda ignorar estas llamadas y verificar con los números de los patrones para comprobar que se encuentran bien.