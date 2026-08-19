¿Jueves de recargar la tarjeta del Metro? Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 20 de agosto

El Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas este jueves 20 de agosto.

Mejor deja tu auto en el mecánico, ya que el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México aplica con normalidad este jueves 20 de agosto.

Los autos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán transitar este jueves, de acuerdo con el programa Hoy No Circula. La restricción aplica para los vehículos con hologramas 1 y 2.

El Hoy No Circula regula el flujo vehicular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas. Recuerda que antes o después de ese horario sí podrás circular.

Contingencia ambiental: No hay restricciones extraordinarias activas, según el reporte más reciente del SIMAT. La calidad del aire se mantiene en niveles adecuados para las actividades al aire libre.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los coches exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves son:

Autos particulares con engomados que no sean Verde y terminaciones de placas que no sean 1 o 2.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula, salvo que su propietario resida de forma permanente en la región.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

El incumplimiento de esta medida conlleva sanciones por concepto de vehículos contaminantes. El monto de la multa es de 2 mil 346.20 pesos, de acuerdo con lo establecido en el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.