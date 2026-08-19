MEXTRÓPOLI 2026 propone 4 días para observar y transformar la ciudad a través de la arquitectura

El Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI se llevará a cabo en septiembre.

El Festival de Arquitectura y Ciudad MEXTRÓPOLI celebra trece años como uno de los encuentros más relevantes sobre arquitectura y ciudad en el continente. Del 17 al 20 de septiembre, más de 80 mil personas se reunirán en la Ciudad de México para repensar la ciudad a través de la arquitectura.

Durante cuatro días, se tomarán las calles y recintos de la Ciudad de México con una agenda que incluye conferencias magistrales, mesas de discusión, presentaciones de libros, exposiciones, rutas por la ciudad e intervenciones en el espacio público.

Tema de esta edición: MOVIMIENTOS

Este 2026, MEXTRÓPOLI convoca a arquitectos, urbanistas, diseñadores, artistas, instituciones y ciudadanías a cuestionar lo que parecía fijo y a empujar el diseño hacia otras formas de hacer ciudad.

“MOVIMIENTOS” propone leer lo urbano como una coreografía de fuerzas, trayectorias y fricciones, donde el movimiento impulse a un mejor futuro común.

CONFERENCIAS

Este año, MEXTRÓPOLI presenta una alineación de conferencistas sin precedentes, consolidando su lugar como el evento más importante del continente en su tipo. Estas conferencias tendrán lugar en El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 18 de septiembre y entre los nombres confirmados se encuentran:

● Riken Yamamoto (Yokohama), arquitecto y fundador de Riken Yamamoto & Field Shop. En 2024 recibió el Premio Pritzker de Arquitectura por articular vida comunitaria y espacio público. Sus obras más representativas incluyen el Museo de Arte de Yokosuka, Future University Hakodate, THE CIRCLE en el Aeropuerto de Zúrich, entre otras.

● LANZA Atelier (Ciudad de México), su más reciente obra fue diseñar el Serpentine Pavilion 2026 en Londres. En 2023 fueron reconocidos con el Emerging Voices de The Architectural League of New York y su obra se ha exhibido en el SFMOMA, en la Bienal de Arquitectura de São Paulo y en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura.

● Lina Ghotmeh (París), arquitecta libanesa radicada en París reconocida por su metodología “Arqueología del futuro”, que investiga la relación entre memoria, espacio y paisaje. Diseñó el Pabellón Serpentine Pavilion 2023 y fue seleccionada para renovar las galerías del sector oeste del British Museum.

● Manuel Aires Mateus (Lisboa), fundó el estudio Aires Mateus junto a su hermano Francisco Aires Mateus. Su obra explora la memoria y el conocimiento en la tensión entre lo físico y lo cultural, en todas las escalas. Ha sido seleccionado para el Premio Mies van der Rohe y colabora con instituciones académicas como Harvard GSD. En 2017 fue ganador del Premio Pessoa, una de las principales distinciones culturales de Portugal

● Junya Ishigami (Tokio), fundador de junya.ishigami+associates. Entre sus obras destacan KAIT Workshop/KAIT Plaza (Kanagawa Institute of Technology) y el Serpentine Pavilion 2019.

Ha recibido premios como el Architectural Institute of Japan Prize y el León de Oro al Mejor Proyecto en la Bienal de Venecia.

● Anna Puigjaner (Barcelona), es arquitecta, editora e investigadora. Cofundadora del estudio de arquitectura MAIO, combina docencia e investigación en instituciones como Columbia y Harvard.

● Roger Boltshauser (Zurich), fundador de Boltshauser Architekten AG. Su práctica destaca por el uso innovador de materiales sostenibles, entre sus obras se encuentra el edificio híbrido de madera H1 en Regensdorf.

● Beatriz Colomina & Mark Wigley (Nueva York), Colomina es historiadora y teórica de arquitectura, por su lado, Wigley es historiador y teórico. Juntos, co-curaron la 3.a Bienal de Diseño de Estambul y han escrito el libro ¿Somos humanos? Notas sobre una arqueología del diseño y We the Bacteria: Notes Toward Biotic Architecture.

● Josep Ferrando (Barcelona), su práctica articula oficio, academia y gestión cultural. Su trabajo se ha presentado en la Bienal de Arquitectura de Venecia, el Architekturforum Aedes y el MAM.

● Carlos Jiménez (Houston), profesor titular en la Escuela de Arquitectura de Rice University desde el 2000. Formó parte del jurado del Premio Pritzker de Arquitectura entre 2001 y 2011.

Entre sus obras construidas destacan la Escuela de Arte Spencer de Williams College en Williamstown y la Escuela de Arte Tyler en Filadelfia.

● Fernanda Lonardoni (Ciudad de México) Directora de ONU-Habitat para México, Cuba y República Dominicana, con una trayectoria internacional enfocada en desarrollo urbano sostenible, vivienda y políticas públicas para construir ciudades más inclusivas y resilientes.

● Joan Roig (Barcelona) Premio Nacional de Arquitectura de España 2024 y cofundador de Batlleiroig, despacho referente en la integración de arquitectura, paisaje y urbanismo, con una práctica vinculada a la regeneración urbana y la relación entre ciudad y naturaleza.

Boletos para las conferencias magistrales en boletomóvil

EXPOSICIONES

MEXTRÓPOLI se sigue consolidando como el epicentro de la arquitectura y el urbanismo al producir exposiciones destacadas en estos temas para cada una de sus ediciones. Este año el Festival realizará 3 exposiciones y sumará a su programación otras muestras realizadas por sus aliados que tienen la arquitectura como centro. Entre ellas están:

● Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro que tendrá lugar en el Colegio San Ildefonso, una muestra curada por Zaida Muxí Martínez que busca contribuir al reconocimiento del valor de más de 200 arquitectas mexicanas a lo largo de la historia de la disciplina en el país.

Sede: Colegio San Ildefonso | Del 17 de septiembre al 06 de diciembre de 2026.

● Polis. Premio Europeo de Espacio Público, el premio creado por el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) en 2000, reconoce la creación, recuperación y mejora de los espacios públicos como reflejo de la salud urbana y cívica de las ciudades. La exposición reúne 32 obras que se organizan en ocho ejes temáticos: memoria, reciclaje, movilidad, mercados, renaturalización, participación, vivienda y cuidados.

Sede: Centro Cultural de España | Del 19 de septiembre al 15 de noviembre de 2026.

● Construir Europa. Arquitecturas Catalanas. EUmies Awards 1988–2026, en el marco de Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura UNESCO/UIA 2026, se presenta esta exposición organizada por la Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en México y la Fundació Mies van der Rohe, la muestra reúne las arquitecturas catalanas reconocidas y nominadas en los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea.

Sede: LAGUNA | Del 19 de septiembre al 31 de octubre de 2026.

Exposiciones de aliados:

● Casa de monte, del colectivo Casa de monte conformado por Reyes Ríos + Larrain, PLUG, Vagantes y Macías Peredo Quirarte y pobladores de Maxcanú.

Sede: Museo Experimental El Eco | Del 19 de septiembre al 06 de diciembre de 2026

● Procesos Salvajes

Sede: PROYECTOR | Del 19 de septiembre de 2026 al 13 de marzo de 2027.

● Atlas de Arquitectura Contemporánea en México. Muestra curada por Pablo Landa.

Sedes: Museo Nacional de Arquitectura, Museo Mural Diego Rivera y LIGA-Laguna | Hasta el 20 de septiembre.

Programa completo: mextropoli.mx - Entrada en los horarios de los recintos

ESPACIO PÚBLICO

El Festival celebra el espacio público con 9 instalaciones efímeras localizadas en la Alameda Central del Centro Histórico de la Ciudad de México y en Laguna.

La Alameda Central será el escenario de 9 instalaciones que exploran la relación entre espacio público y arquitectura desde diversas perspectivas, invitando a la interacción y participación del público. Destaca el pabellón ganador del Concurso Arquine No. 28 el muro, que a partir de un elemento permeable generará una división en una experiencia de conexión y transformación espacial en la Alameda Central. Además, la marca Panel Rey montará la instalación Transición comprimida diseñada por Lucio Muniain.

Las demás instalaciones en la Alameda Central serán realizadas por las escuelas de

Arquitectura de las siguientes universidades:

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

- Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de Chihuahua (ISAD)

- Marista de Mérida

- TEC de Monterrey

- CENTRO

- Universidad de Monterrey (UDEM)

- Universidad Iberoamericana

En Laguna se presentarán instalaciones lumínicas de parte de los alumnos del posgrado de Lighting Design que realiza Arquine con la Universidad Politécnica de Cataluña, esta instalación de luz se llamará Contextil.

Programa completo en: mextropoli.mx

Inauguración de pabellones: 19 de septiembre 9 am | Entrada libre - Alameda Central

CICLO DE CINE

El cine volverá a ser parte de MEXTRÓPOLI 2026 con un ciclo que explora las distintas maneras de mirar, imaginar y habitar la ciudad y la arquitectura desde la pantalla. A través de una selección de películas y documentales, el programa propone un recorrido por historias, territorios y arquitecturas

que permiten ampliar la conversación. Entre las películas que se transmitirán, se encuentran:

● Miralles, dirigida por María Muti

● Here are the Arquitectas, dirigida por Kliwadenko & Novas y producida por Shelter.

● Teodoro en concreto, dirigida por Emilio Maille y con guión de Miquel Adrià.

Programa completo en: mextropoli.mx

MESAS DE DIÁLOGO

Una de las vocaciones de MEXTRÓPOLI es la de realizar diversos foros de discusión pública y presencial alrededor de la temática de este año. Además, se seguirán reflexionando temas urbanos, culturales, educativos, donde expertos, funcionarios públicos y ciudadanos intercambian ideas. Para esta edición algunas de las Mesas de Diálogo que se tendrán serán sobre espacio público, movimientos de mujeres en la arquitectura, agua y la ciudad, la relevancia de arquitectos mexicanos en las colecciones del MoMA, lighting design, espacio público y sobre algunas de las exposiciones que se inaugurarán durante el festival.

Programa completo en: mextropoli.mx

Entrada libre

RUTAS

La programación de rutas arquitectónicas por la Ciudad de México son una parte clásica del programa que permite conocer de cerca y con expertos obras relevantes y zonas importantes de la ciudad, como Ciudad Universitaria, Reforma, Unidad Independencia, Tlatelolco, o la colonia Santa María la Ribera, visitando obras de arquitectos emblemáticos como Teodoro González de León en el centenario de su nacimiento, O ́Gorman, Mathias Goeritz, o las rutas que contiene la nueva Guía CDMX del Fondo Mixto de Promoción Turística, editada por Arquine.

Todas las rutas son gratuitas con registro a través de mextropoli.mx.

Próximamente más detalles.

Además como parte de esta edición se presentarán los siguientes libros editados por Arquine:

● Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro de Zaida Muxí Martínez y Andrea Griborio

● Escribir, dibujar, construir. Una vida en la arquitectura de Carlos Jiménez

● Guía Goeritz, segunda edición de David Miranda y Christian del Castillo

● Infraestructuras en Tránsito de Josep Ferrando

● Nosotras, las Bacterias de Beatriz Colomina y Mark Wigley

● Ciudad: Azar y monumento. Teodoro Gonzalez de León de Miquel Adria y otros autores.

Para más información sobre el festival y venta de boletos visita: https://mextropoli.mx/boletos/

Un año más, el festival se consolida como un lugar donde arquitectura, política pública, academia, cultura y ciudadanía dialogan para imaginar nuevos modelos de habitar. En este sentido, MEXTRÓPOLI es posible gracias a diversas alianzas entre las que se encuentran la Secretaría de Cultura Federal a través del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, PROFEST 2026, la Secretaría de Turismo a través del Fondo Mixto de Promoción Turística, instituciones como el Gobierno de Generalidad de Cataluña en México, Acción Cultural Española, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, la Fundación Japón en México, las principales universidades con Escuelas de Arquitectura del país y empresas como: Rolex, Otiima, D5, Interceramic, Gilsa, Panel Rey, Lutron, Mic Mac, BKT, Corev, Saint Gobain, Grupo Habita, Xolo, entre otras y por supuesto a nuestras sedes principales, el Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural de España en México, el Museo de Arte Popular, el Museo Experimental el Eco y Laguna, entre otras.